Метро Санкт-Петербурга: как строили будущее на таинственном и загадочном грунте

Метро Санкт-Петербурга — не только сложный инженерный проект, но и источник распространения загадок и необычных историй.

Петербургское метро — это символ города, его возрождения и развития. Несмотря на то, что строительство новых станций с каждым годом растягивается, подземка все же развивается.

Построить такое масштабное подземное сооружение в Санкт-Петербурге — задача не из легких. Здесь все связано с особенностями грунта и историей города.

Когда строились первые станции города, рабочие находили много интересного под землей.

Болото, песок и «плавуны»

Строители метрополитена постоянно сталкиваются с одним главным врагом — так называемыми «плавунами», пишет Русская семерка.

Это влажный песчаный грунт, который под воздействием на него становится жидким, как будто песок на пляже, если по нему пройтись.

Такая земля становится опасной, потому что тоннели буквально могут «плыть», и это может привести к обрушениям.

Санкт-Петербург изначально строился в болотистой местности, и проблема с подземными водами и рыхлыми грунтами актуальна с момента создания метро.

В 1970-х годах первый этап метро на Кировско-Выборгской линии пришлось замораживать с помощью жидкого азота. В 90-е плавун снова прорвался и тоннель и его восстановили только в нулевых.

Любопытно, что исследователь подземелий Матвей Гречко считает плавуны почти живыми. По его словам, в них есть микроскопические организмы, которые взаимодействуют как муравьи.

Громадные валуны — еще одна головная боль

Помимо плавунов, строителям часто приходится вытаскивать гигантские земные камни — валуны, иногда до полутора метров в диаметре.

Они настолько большие, что обычная техника не справляется, иногда их приходилось подрывать .

Подобное произошло еще на заре строительства метро в 60-х годах под Невским проспектом, пишет Рамблер.

Сейчас геологи заранее изучают грунт, но найти все валуны невозможно — они как неожиданные «сюрпризы».

Крысы и тараканы: мифы и реальность

В петербургском метро, ​​как и во многих подземках, живут крысы. Но обычных, не гигантских.

На некоторых станциях, например на «Маяковской», платформы отделены от путей выхода дверьми, которые открываются вместе с дверями поезда. Ходили мифы, что они защищают людей от крыс-мутантов.

На самом деле такие двери — способ удешевить строительство. Они позволяют прокладывать тоннели и не затрачиваться на их отделку.

Все помнят историю с огромными тараканами в метро Москвы. В Петербурге таких не встречали, но эти насекомые отлично живут не только в подземке.

Призраки в метро из-за захоронений

И наконец, самая загадочная часть легенды о метро Санкт-Петербурга.

По слухам, во время блокады Ленинграда тела погибших клали в шахтах строящегося метро, которое накануне только начинали строить.

Якобы из-за этого некоторые тоннели остались замурованными и не использовались. После этого появились слухи о паранормальных явлениях в подземке.

Рассказывают о странных огнях и возможных явлениях в подземельях. Однако официальных доказательств таких массовых захоронений нет.

Тайна шестидесятой станции