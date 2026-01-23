Сердце на грани: почему лютый мороз может застать врасплох даже здоровых

Новости по теме

Сердце шалит не только от нервов: как за «паникой» прячутся смертельно опасные сбои сердца

Перейти

Почему петербуржцы будут встречать зиму с огнём в сердце: как город готовится отпраздновать великие даты Блокады

Перейти

«На улице зима, а там всегда лето»: где погулять зимой с детьми в Петербурге

Перейти

Петербуржцы ломают ноги каждую зиму: как пенсионерам ходить по обледенелой Невской, и сохранять здоровье

Перейти

Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД

Перейти