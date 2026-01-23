Сердце на грани: почему лютый мороз может застать врасплох даже здоровых

Зима радует своими пейзажами, однако низкие температуры могут представлять серьёзную опасность для сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги «Привычка быть здоровым», объясняет, почему морозы способны привести к инфаркту.
При наступлении заморозков организм переходит в режим защиты: кровеносные сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить тепло в области органов, жизненно необходимых для человека. В результате этого повышается артериальное давление и возрастает нагрузка на сердце. Как подчёркивает Наталья Гаврилюк, «при холоде происходит рефлекторный спазм сосудов конечностей — организм пытается сохранить тепло вокруг жизненно важных органов. Это приводит к повышению артериального давления и увеличивает нагрузку на сердце».
За холодный сезон доктора наблюдают существенное увеличение числа обращений с инфарктами и инсультами. Причинами становятся не только низкая температура, но также изменения погодных условий и колебания атмосферного давления. Наибольший риск отмечают среди людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.
Чтобы снизить вероятность осложнений зимой, кардиолог рекомендует следовать нескольким советам:
- одеваться слоями, чтобы не переохлаждаться;
- избегать стрессовых ситуаций;
- поддерживать регулярную, не чрезмерную физическую активность;
- обязательно консультироваться у врача.
Важно помнить, что полное отсутствие движения, равно как и чрезмерные нагрузки, одинаково вредят сердцу. Активность в разумных пределах помогает поддерживать здоровье и уменьшает риски в морозное время. Кардиолог отмечает: умеренность — залог крепкого сердца зимой.
