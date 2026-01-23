Сердце шалит не только от нервов: как за «паникой» прячутся смертельно опасные сбои сердца

Врач-невролог Екатерина Демьяновская обращает внимание на то, что за признаками панической атаки могут скрываться серьёзные проблемы со здоровьем — например, нарушения сердечного ритма или понижение уровня сахара в крови. Она отмечает, что отличить эти состояния самостоятельно зачастую крайне трудно. Ключевой момент — похожие симптомы могут указывать не только на тревожное расстройство, но и на опасные для жизни болезни.

Паническая атака обычно проявляется сильным чувством тревоги, учащённым сердцебиением, дрожью, нехваткой воздуха и головокружением. Чаще всего такие приступы возникают как реакция организма на стресс, при этом происходит резкий выброс адреналина. Однако некоторые сердечные патологии также проявляются учащённым сердцебиением, страхом и чувством удушья — эти признаки часто принимают за паническую атаку.

Врач подчёркивает, что крайне важно научиться отличать одну проблему от другой, чтобы не пропустить состояние, способное угрожать жизни. По словам Демьяновской, специалистам при подозрении на такие нарушения необходимо:

проверить сердечный ритм;

измерить давление;

оценить уровень глюкозы в крови;

провести общий неврологический осмотр.

Она подчёркивает, что неспециалисту распознать отличия между панической атакой и серьёзными сердечными нарушениями практически невозможно. В интервью она объяснила:

«По косвенным признакам можно заподозрить, что дело не в тревожности»,— говорит Екатерина Демьяновская.

Врачи советуют обратить особое внимание на приступы, возникающие сразу после физических нагрузок, тяжёлой еды или употребления алкоголя. При появлении подобных симптомов важно не откладывать посещение специалиста. Иногда для постановки диагноза необходимы такие обследования, как электрокардиограмма и мониторинг давления в течение суток.

