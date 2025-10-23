«Кровавая» или «Счастливая»: как петербуржцы выбирают, на какой улице жить

Топонимика Санкт-Петербурга — это не просто набор географических названий, а своего рода «культурно-историческая эссенция» города.

В отличие от «невнятных» московских названий, петербургские улицы и проспекты часто звучат благозвучнее, вызывая ассоциации с историей, культурой и даже романтикой.

Звучание улиц: От элегантности до прозаичности

В Петербурге можно найти множество примеров звучных и красивых названий: улица Правды, Марата, Боровая, Дворцовая, Садовая. Эти имена, как отмечается, приятно ложатся на слух.

Среди них — улица Хошимина, рядом с которой проходит проспект Энгельса, также обладающий приятным звучанием.

В районе станции метро «Проспект Просвещения» встречаются такие названия, как «Поэтический бульвар» и «Придорожная аллея».

Улица Сантьяго-Де-Куба, названная в честь кубинского города-побратима, и отдельная Кубинская улица, а также Бассейная улица, получившая название от проектируемого, но так и не построенного Южного обводного канала, добавляют колорита.

Неожиданные названия и их истории

Необычные, романтичные названия встречаются и в промышленных районах. Например, улица Варфоломеева, названная в честь домовладельца, находится в промышленной зоне вдоль железной дороги.

Особого упоминания заслуживают названия, связанные с возрождением имен революционного времени.

В спальном районе Купчино также обнаруживается множество приятных слуху названий: Альпийский переулок, проспект Славы, проспект Юрия Гагарина.

Серебристый бульвар, расположенный в районе Комендантского аэродрома, получил свое название в честь цвета большинства самолетов тех лет, что связано с авиационной тематикой района: проспектом Испытателей, Парашютной улицей.

Когда названия вызывают недоумение

Однако, не все петербургские названия отличаются благозвучием.

Встречаются и менее звучные варианты: улица Солдата Корзуна, проспект Обуховской обороны, улица Матроса Железняка, Мгинская улица, улица Электропультовцев, Полиграфмашевский проезд, Рабфаковские улицы.

«Счастливая улица, Миллионная улица, Сиреневый бульвар, Звездная улица, проспект Космонавтов», — добавляют к списку красивых названий петербуржцы.

Однако, встречаются и по-настоящему пугающие.

«У подруги ребенок в первом классе не смог сказать, на какой улице он живет. Улица Пограничника Гарькавого. У меня сейчас даже планшет не понял и выдал подсказку - Кровавого. Ужас», — такое замечание иллюстрирует, как названия могут вызывать негативные ассоциации.

В то же время, некоторые считают такие названия, как Электропультовцев или Шарикоподшипниковская, более интересными, чем «банальные Карла Маркса или Соборная».

Это показывает, что восприятие топонимики — дело субъективное, зависящее от личных предпочтений и исторического контекста.