Старая машина в обмен на новую с поддержкой государства: что можно будет купить в рамках программы

В Госдуме решили убить двух зайцев разом: и отечественный автопром поддержать и обновить автомобили россиян. Для этого придумали новую программу.
Что предлагают?
Идея — позволить семьям обменять старую машину на новую с помощью государственной субсидии. Так будет снижена финансовая нагрузка на семьи и новые автомобили станут доступнее, пишут Известия.
Какие это будет работать?
Схема не будет сложной: владельцу ТС нужно сдать его на утилизацию, чтобы получить сертификат.
Купить можно будет только новый автомобиль российского производства или китайского, если собран в России.
Купон будет частью взноса — другую можно оплатить либо из собственных сбережений, либо воспользовавшись кредитом.