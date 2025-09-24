Городовой / Общество / Старая машина в обмен на новую с поддержкой государства: что можно будет купить в рамках программы
Старая машина в обмен на новую с поддержкой государства: что можно будет купить в рамках программы

Опубликовано: 24 сентября 2025 23:00
Лада
Фракция «Справедливая Россия – За правду» уже обратилась с этим предложением к Мишустину.

В Госдуме решили убить двух зайцев разом: и отечественный автопром поддержать и обновить автомобили россиян. Для этого придумали новую программу.

Что предлагают?

Идея — позволить семьям обменять старую машину на новую с помощью государственной субсидии. Так будет снижена финансовая нагрузка на семьи и новые автомобили станут доступнее, пишут Известия.

Какие это будет работать?

Схема не будет сложной: владельцу ТС нужно сдать его на утилизацию, чтобы получить сертификат.

Купить можно будет только новый автомобиль российского производства или китайского, если собран в России.

Купон будет частью взноса — другую можно оплатить либо из собственных сбережений, либо воспользовавшись кредитом.

Юлия Аликова
