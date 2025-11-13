Городовой / Город / Северная столица отделалась испугом: наводнения не будет
Опубликовано: 13 ноября 2025 23:30
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Уровень воды, по прогнозам, поднимется не более чем на один метр, что существенно ниже порога опасности.

В Северной столице постепенно отмечается повышение уровня воды в Неве, однако специалисты спешат заверить, что реальной угрозы наводнения нет. В Дирекции Комплекса защитных сооружений пояснили, что ситуация находится под контролем.

В настоящее время над северо-западом хозяйничает массивный циклон, получивший имя QUIRIN, который приносит интенсивные дожди.

Центр этого атмосферного вихря уже сместился к северу, поэтому в Петербурге преобладают юго-западные тёплые воздушные потоки.

По оценкам метеорологов, влияние циклона на водность Невы окажется минимальным.

По сведениям Росгидромета, в течение трёх последующих суток подъём воды в реке не превысит одного метра в балтийской системе высот, что значительно ниже уровня, при котором возможны подтопления.

Круглосуточный наблюдательный режим за состоянием воды продолжается в акватории Финского залива. Специалисты следят за динамикой изменений и готовы вмешаться при необходимости.

Ранее сообщалось, что петербуржцев предупреждают о ветре, который разгонится до 15–17 м/с, а осадки сохранятся на протяжении всего дня.

Автор:
Юлия Аликова
