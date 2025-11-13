Северная столица отделалась испугом: наводнения не будет

В Северной столице постепенно отмечается повышение уровня воды в Неве, однако специалисты спешат заверить, что реальной угрозы наводнения нет. В Дирекции Комплекса защитных сооружений пояснили, что ситуация находится под контролем.
В настоящее время над северо-западом хозяйничает массивный циклон, получивший имя QUIRIN, который приносит интенсивные дожди.
Центр этого атмосферного вихря уже сместился к северу, поэтому в Петербурге преобладают юго-западные тёплые воздушные потоки.
По оценкам метеорологов, влияние циклона на водность Невы окажется минимальным.
По сведениям Росгидромета, в течение трёх последующих суток подъём воды в реке не превысит одного метра в балтийской системе высот, что значительно ниже уровня, при котором возможны подтопления.
Круглосуточный наблюдательный режим за состоянием воды продолжается в акватории Финского залива. Специалисты следят за динамикой изменений и готовы вмешаться при необходимости.
Ранее сообщалось, что петербуржцев предупреждают о ветре, который разгонится до 15–17 м/с, а осадки сохранятся на протяжении всего дня.