«Голос Бога» на дне: что ищут в Ладожском озере годами, но находят совсем другое

Разграбленные глубины или кто выживет в борьбе за артефакты Ладоги﻿?

Ладожское озеро, великое пресное сердце Европы, хранит не только память о героических битвах, но и утраченные сокровища, о которых мечтают исследователи.

Экспедиции, подобные «Ладога 2017» и проекту 1XPEDITION, погружаются в его глубины, чтобы собрать по крупицам историю, окутанную водой и временем.

Эхо войны: артефакты “Дороги Жизни”

Ладожское озеро, ставшее символом стойкости блокадного Ленинграда, до сих пор хранит следы драматических событий.

«Между Осиновцом и Кобоной за три летние кампании погибло множество кораблей и самолетов», — рассказывает историк-консультант Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Баржи, везшие в город продукты и оружие, и обратно — боеприпасы, стали мишенями для авиации. Их опасный груз до сих пор покоится на дне.

«Дорога жизни на самом деле мелководная — тут максимум 15-20 метров. И мы часто видим, что многое уже разграблено», — сетует исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, говоря о проблеме «черных дайверов».

Эти искатели приключений, зачастую без должной подготовки, рискуют жизнями ради военных артефактов, подвергая опасности как себя, так и бесценные исторические свидетельства.

Среди находок— затонувшая железнодорожная баржа №4529, потопленная немецким самолетом в 1942 году. Она везла восемь вагонов с военной техникой, которая разлетелась по дну.

«Ладога уже не отдаст то, что забрала 75 лет назад. Теперь это ее музейная экспозиция», — констатируют исследователи.

Не менее драматична история советского истребителя И-16, подбитого и ушедшего на глубину. Его корпус, благодаря сохранившимся деталям, может быть восстановлен.

Валаамский диалог с прошлым: в поисках утраченных колоколов

Но не только военное время привлекает исследователей. Проект 1XPEDITION, стартовавший в 2017 году, ставит своей целью обнаружение колоколов Никольского скита и ценностей Спасо-Преображенского монастыря, утраченных в 1940 году во время эвакуации.

«Книги можно погрузить на грузовик, но даже небольшой колокол, это все равно вес 200-300-400 килограмм», — объясняет научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Ольховский, говоря о трудностях эвакуации.

Монахи, в спешке, оставили на льду небольшие колокола, надеясь забрать их позже, но «такой возможности не представилось».

Команда, используя современные технологии — батиметрическую и магнитную съемку, гидролокационное обследование, — ищет эти «немагнитные» реликвии.

«Добрым знаком, поддержкой свыше, они считают обретение иконы Святого Николая», — отмечают участники проекта.

Это уникальная находка, обнаруженная накануне праздника Святителя Николая, у Никольского скита.

«Колокола созывали народ на вече, с их помощью оповещали об опасности, указывали дорогу заблудившемуся путнику, призывали на защиту Родины», — говорит экскурсовод паломнической службы Валаамского монастыря Игорь Сазеев, подчеркивая значение колокольного звона для русской культуры.

Обнаружение старых колоколов — это не просто археологическая находка, это «зримая и ощутимая связь современного Валаамского монастыря и того, который, как казалось братии зимой 1940 года, исчез навсегда».

Ладога, несмотря на свою суровость, продолжает делиться своими секретами, возвращая утраченные голоса прошлого.

Загадочное наследие Ладоги: от кораблей до каменных сооружений

Ладога хранит и более древние тайны. Среди находок — затонувший пароход «Valamon luostari» («Валаамский монастырь»), финляндский колесный пароход дореволюционной эпохи с барельефом дельфина, деревянная баржа времен ВОВ, связанная с Ладожской флотилией.

Но помимо предметов, напрямую связанных с историей, исследователи находят «следы человеческой деятельности»: каменные структуры, деревянные конструкции, орудия труда, керамику и следы кострищ.

Особый интерес представляют каменные выкладки, которые могли служить основаниями для жилищ или ритуальными сооружениями.