Набросились вдвоем: жительница Петербурга отбивалась от бойцовского пса и его хозяина

В Северной столице произошел конфликт с участием владельца бойцовской собаки, которая напала на женщину. По словам Инны, очевидца случая, происшествие случилось накануне вечером возле дома на Парашютной улице, сообщает 78.ru.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Животное было без намордника и сначала атаковало женщину, после чего в потасовке участвовал и сам владелец собаки. Как рассказала Инна, мужчина нападал на женщину и ее супруга. Им пытался помочь сосед.
Собака в это время бегала вокруг и кусала женщину за руку. После того как удалось отразить нападавшего, пострадавшую женщину завели в ближайший магазин.
По свидетельству Инны, женщина сильно пострадала. После нападения свидетели попытались поддержать пострадавшую.
«Мы начали её успокаивать, воротник куртки был весь в крови, левая часть шеи, где волосы, тоже была окровавлена, куртка была разорвана»,
— поделилась Инна.
Местные жители ранее неоднократно жаловались на мужчину, выгуливающего собаку. По их словам, хозяин, будучи под воздействием алкоголя, регулярно выгуливает своего питомца без необходимых предосторожностей и позволяет ему проявлять агрессию к прохожим и их животным.
Сведения о недобросовестном поведении этого человека уже не раз появлялись в районных сообществах.
Ранее сообщалось, что в Петербурге будут работать новые правила для собачников.