Городовой / Город / Набросились вдвоем: жительница Петербурга отбивалась от бойцовского пса и его хозяина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Союз ученых Петербурга и Беларуси бросил вызов ДЦП: создана технология лечения, которую ждали семьи Город
Марс под Петербургом: где искать инопланетные пейзажи всего в часе от города Город
412 кг золота под полом: как самая крупная находка потрясла Петербург Город
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду Город
Как петербуржцам выйти на доход свыше 150 тысяч в месяц: в каком неожиданном нюансе тут весь секрет Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Набросились вдвоем: жительница Петербурга отбивалась от бойцовского пса и его хозяина

Опубликовано: 13 ноября 2025 07:13
Набросились вдвоем: жительница Петербурга отбивалась от бойцовского пса и его хозяина
Набросились вдвоем: жительница Петербурга отбивалась от бойцовского пса и его хозяина
Городовой ру

Жители выразили обеспокоенность поведением мужчины, который, по их словам, часто выгуливает собаку в нетрезвом состоянии и агрессивно настраивает её против прохожих и других животных.

В Северной столице произошел конфликт с участием владельца бойцовской собаки, которая напала на женщину. По словам Инны, очевидца случая, происшествие случилось накануне вечером возле дома на Парашютной улице, сообщает 78.ru.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Животное было без намордника и сначала атаковало женщину, после чего в потасовке участвовал и сам владелец собаки. Как рассказала Инна, мужчина нападал на женщину и ее супруга. Им пытался помочь сосед.

Собака в это время бегала вокруг и кусала женщину за руку. После того как удалось отразить нападавшего, пострадавшую женщину завели в ближайший магазин.

По свидетельству Инны, женщина сильно пострадала. После нападения свидетели попытались поддержать пострадавшую.

«Мы начали её успокаивать, воротник куртки был весь в крови, левая часть шеи, где волосы, тоже была окровавлена, куртка была разорвана»,

— поделилась Инна.

Местные жители ранее неоднократно жаловались на мужчину, выгуливающего собаку. По их словам, хозяин, будучи под воздействием алкоголя, регулярно выгуливает своего питомца без необходимых предосторожностей и позволяет ему проявлять агрессию к прохожим и их животным.

Сведения о недобросовестном поведении этого человека уже не раз появлялись в районных сообществах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут работать новые правила для собачников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью