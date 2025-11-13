Подарок с подвохом: безобидный сувенир из Китая обернулся бедой

Эксперты перечислили вещи, которые не рекомендуется привозить из Китая.

В красноярском аэропорту в багаже туристки, возвратившейся из китайского города Санья, сотрудники таможни нашли 25 кораллов, отнесённых к исчезающим видам. По словам женщины, она приобрела их в качестве сувениров и не знала, что вывозить такие предметы запрещено.

У туристки изъяли морские находки, а также возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях России, связанной с недекларированием товаров, сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы

Подобные случаи в аэропортах происходят почти каждый месяц. Многие путешественники ошибочно полагают, что кораллы, морские раковины или даже высушенные морские звёзды являются безопасными сувенирами и не вызывают вопросов у таможни.

Однако должностные лица не устают напоминать: даже один подобный предмет может привести к серьёзным неприятностям.

Объяснять это просто: известковые скелеты представителей класса Коралловые Полипы, если они необработанны, находятся под защитой международной Конвенции о торговле исчезающими видами дикой природы (СИТЕС).

Для легального пересечения границы необходимо получить специальные разрешения и оформить таможенную декларацию. Нарушение этих правил карается строго, независимо от того, был ли у путешественника умысел.

Строгие ограничения на вывоз подобных природных сувениров действуют не только в Китае, но и во многих странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд и Вьетнам. Перечень объектов, перемещать которые через границу запрещено без особых документов, довольно широк и включает:

Необработанные кораллы любых размеров

Раковины редких видов моллюсков

Чучела животных и птиц

Черепашьи панцири

Морские звёзды и морские ежи

Кости и зубы животных, находящихся под угрозой исчезновения

Даже если продавец в магазине или на пляже заверяет, что изделие разрешено к вывозу, стоит относиться к этому с осторожностью.

Необходимо помнить, что ответственность за нарушение природоохранного законодательства лежит на путешественнике, а штрафы за такие проступки могут быть довольно значительными.

Самым безопасным вариантом для туриста остаются обычные безобидные сувениры: магнитики, вещи из дерева или ткани, которые не вызовут интереса у таможни и не повлекут ненужных проблем.