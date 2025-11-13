Как петербуржцам выйти на доход свыше 150 тысяч в месяц: в каком неожиданном нюансе тут весь секрет

В Санкт-Петербурге опубликован перечень вакансий с заработной платой свыше 150 тысяч рублей.

В ноябре в Санкт-Петербурге можно найти предложения о работе, где уровень оплаты превышает 150 тысяч рублей. В городе среди востребованных оказались такие должности, как руководитель работ под водой, а также водитель троллейбуса.

Эти вакансии выделяются на фоне других особой популярностью, сообщает Петербургский дневник.

По итогам недавнего исследования сервиса по поиску работы, к числу наиболее доходных в Санкт-Петербурге отнесены предложения в торговле, строительстве, промышленности, финансовой сфере, медицине, автосервисе и IT.

Некоторые из них предусматривают оплату не менее 300 тысяч рублей в месяц. Для специалистов с высокой квалификацией подходящая занятость с доходом более 150 тысяч рублей имеется не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Екатеринбурге, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Максимальные зарплаты у врачей в течение ноября были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Помимо этого, для водителей с достойным окладом подходящие предложения открыты не только в Северной столице, но также в Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Специалисты рабочих профессий также могут рассчитывать на высокий уровень заработка в перечисленных городах.

В каждом крупном городе России есть свои особенности востребованных профессий. В Москве это руководитель отдела продаж, в Петербурге значится руководитель водолазных работ и водитель троллейбуса, а в Воронеже актуальна вакансия директора филиала.

Среди других востребованных — руководитель пищевого производства (Екатеринбург), ведущий специалист SAP (Нижний Новгород), руководитель отдела по работе с персоналом (Пермь), а также производитель работ (Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занял десятое место среди регионов России по количеству жителей с ежемесячным доходом свыше 200 тысяч рублей.