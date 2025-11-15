Сезон «крыльев» закрыт: на рукавах Невы перестали разводить мосты

В 2025 году три моста были разведены в общей сложности 15 раз.

В ночь на 15 ноября завершился сезон, когда разводятся мосты на некоторых рукавах Невы. В этот раз разводку осуществляли на Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. Как уточнили в «Мостотресте», наблюдать за этим стало редкостью в последние годы.

В течение 2025 года эти три моста разводились в общей сложности 15 раз, из которых четыре раза переправы разводили для технических нужд. По сравнению с прошлым навигационным сезоном, когда проводилось лишь 12 подобных операций, число разводок увеличилось. При этом разводка других мостов на Неве, а также на Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.