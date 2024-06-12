Шесть причин никогда больше не приезжать во Вьетнам: вот что разочаровало русских туристов

Многие туристы любят Вьетнам за живописные пляжи, низкие цены и колоритную кухню. Но у курорта есть и немало минусов. Особенно остро они ощущаются, если приехать в страну не на пару недель, а пожить там какое-то время. Вот что расстраивает россиян больше всего.
Антисанитария
Если пройтись по улицам, то невооруженным глазом можно заметить больше количество грязи. А еще здесь просто царит антисанитария — уличные торговцы моют посуду прямо на тротуарах, сливая грязную воду прохожим под ноги; мясо просто лежит неприкрытым на прилавке, а вокруг него кружат мухи; а в подворотнях водятся жирнющие крысы, до которых совсем никому нет дела.
Беспорядок на дорогах
С вождением здесь настоящая беда. На дорогах очень много мопедов, которые хаотично передвигаются и без конца сигналят. Водители не утруждают себя тем, чтобы лишний раз включить поворотники или пропустить пешехода.
Переходить дорогу здесь нужно очень внимательно. А ездить по улицам Вьетнама отважится далеко не каждый турист.
Недружелюбные жители
В отличие от тайцев, которые всегда рады русским туристам и приветливо им улыбаются, вьетнамцы не могут похвастаться тем же радушием. Даже сотрудники отелей и ресторанов не пытаются быть особо гостеприимными.
Более того, многие побывавшие во Вьетнаме россияне отмечают, что местные жители здесь весьма нахальные. Они пролезают везде без очереди, толкаются и хамят.
Низкий уровень сервиса
Если сравнивать отели Вьетнама с европейскими, турецкими или хотя бы тайскими, то сервис здесь вообще отсутствует. Администраторы, горничные и официанты очень ленивые. Чаевые их особо не мотивируют, так что зачастую постояльцам приходится самим просить об уборке номера или любых других базовых вещах.
Грязные пляжи
Вьетнамцы совсем не заботятся об экологии, поэтому в воде тут можно встретить все: от выпитых кокосов до окурков и пластиковых бутылок. Поэтому опытные туристы рекомендуют бронировать отели с собственным пляжем — выше шансы, что здесь будут поддерживать хоть какую-то чистоту.
Вот что говорят о диких пляжах Вьетнама побывавшие там туристы:
«Вьетнам напоминает Ялту — шумную, неухоженную, с торговцами кукурузой на пляжах и громкой музыкой со всех сторон».
Своеобразная кухня
Еда здесь очень жирная, а в основе многих блюд используется весьма специфичный соус. Он готовится на основе ферментированной рыбы и имеет очень едкий запах. Поэтому уже через пару дней многие россияне стараются отыскать ресторан с русской или европейской кухней.
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