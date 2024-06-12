Шесть причин никогда больше не приезжать во Вьетнам: вот что разочаровало русских туристов

Многие туристы любят Вьетнам за живописные пляжи, низкие цены и колоритную кухню. Но у курорта есть и немало минусов. Особенно остро они ощущаются, если приехать в страну не на пару недель, а пожить там какое-то время. Вот что расстраивает россиян больше всего.

Антисанитария

Если пройтись по улицам, то невооруженным глазом можно заметить больше количество грязи. А еще здесь просто царит антисанитария — уличные торговцы моют посуду прямо на тротуарах, сливая грязную воду прохожим под ноги; мясо просто лежит неприкрытым на прилавке, а вокруг него кружат мухи; а в подворотнях водятся жирнющие крысы, до которых совсем никому нет дела.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Беспорядок на дорогах

С вождением здесь настоящая беда. На дорогах очень много мопедов, которые хаотично передвигаются и без конца сигналят. Водители не утруждают себя тем, чтобы лишний раз включить поворотники или пропустить пешехода.

Переходить дорогу здесь нужно очень внимательно. А ездить по улицам Вьетнама отважится далеко не каждый турист.

Недружелюбные жители

В отличие от тайцев, которые всегда рады русским туристам и приветливо им улыбаются, вьетнамцы не могут похвастаться тем же радушием. Даже сотрудники отелей и ресторанов не пытаются быть особо гостеприимными.

Более того, многие побывавшие во Вьетнаме россияне отмечают, что местные жители здесь весьма нахальные. Они пролезают везде без очереди, толкаются и хамят.

Низкий уровень сервиса

Если сравнивать отели Вьетнама с европейскими, турецкими или хотя бы тайскими, то сервис здесь вообще отсутствует. Администраторы, горничные и официанты очень ленивые. Чаевые их особо не мотивируют, так что зачастую постояльцам приходится самим просить об уборке номера или любых других базовых вещах.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Грязные пляжи

Вьетнамцы совсем не заботятся об экологии, поэтому в воде тут можно встретить все: от выпитых кокосов до окурков и пластиковых бутылок. Поэтому опытные туристы рекомендуют бронировать отели с собственным пляжем — выше шансы, что здесь будут поддерживать хоть какую-то чистоту.

Вот что говорят о диких пляжах Вьетнама побывавшие там туристы:

«‎Вьетнам напоминает Ялту — шумную, неухоженную, с торговцами кукурузой на пляжах и громкой музыкой со всех сторон».

Своеобразная кухня

Еда здесь очень жирная, а в основе многих блюд используется весьма специфичный соус. Он готовится на основе ферментированной рыбы и имеет очень едкий запах. Поэтому уже через пару дней многие россияне стараются отыскать ресторан с русской или европейской кухней.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru