Никто не поверит из чего приготовлен пирог: готовим брауни из кабачка
Никто не поверит из чего приготовлен пирог: готовим брауни из кабачка

Опубликовано: 30 августа 2025 19:02
Брауни
Никто не поверит из чего приготовлен пирог: готовим брауни из кабачка
Городовой ру

Если не знаете, что необычного приготовить из популярного овоща, попробуйте сделать из него десерт.

Кабачок — это универсальный продукт, из него даже можно сделать десерт, который будет не только вкусный, но и полезный.

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить настоящий брауни из кабачка.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Кабачки 2 шт
Сливочное масло 120 гр
Какао порошок 1-2 ст. л.
Горький шоколад 100 г
Яйца 2 шт
Сахар 250 г
Ванилин по вкусу
Мука пшеничная 140 гр
Разрыхлитель 0,5 ч. л.
Соль ¼ ч. л.

Приготовление

1. Натереть кабачок на мелкой терке;

2. Добавить соль и через 10 минут отжать лишнюю влагу из кабачков;

3. В небольшом сотейнике на слабом огне растопить масло и шоколад (предварительно наломать на кусочки);

4. Помешивая до однородности, снять с огня, немного остудить;

5. Отдельно в миске взбить миксером яйца, сахар, соль, какао и ванилин пока масса не посветлеет и не начнет густеть;

6. Все три смеси перемешать;

7. Добавить в массу небольшими порциями муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой;

8. В форму для запекания выстелить пергаментную бумагу и смазать сливочным маслом;

9. Выложить тесто в форму для запекания;

10. Выпекать при 180 градусах 30-35 минут;

11. Остудить брауни и его с шариком мороженого и свежими ягодами.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
