Никто не поверит из чего приготовлен пирог: готовим брауни из кабачка

Кабачок — это универсальный продукт, из него даже можно сделать десерт, который будет не только вкусный, но и полезный.
Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому», как приготовить настоящий брауни из кабачка.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Кабачки
|2 шт
|Сливочное масло
|120 гр
|Какао порошок
|1-2 ст. л.
|Горький шоколад
|100 г
|Яйца
|2 шт
|Сахар
|250 г
|Ванилин
|по вкусу
|Мука пшеничная
|140 гр
|Разрыхлитель
|0,5 ч. л.
|Соль
|¼ ч. л.
Приготовление
1. Натереть кабачок на мелкой терке;
2. Добавить соль и через 10 минут отжать лишнюю влагу из кабачков;
3. В небольшом сотейнике на слабом огне растопить масло и шоколад (предварительно наломать на кусочки);
4. Помешивая до однородности, снять с огня, немного остудить;
5. Отдельно в миске взбить миксером яйца, сахар, соль, какао и ванилин пока масса не посветлеет и не начнет густеть;
6. Все три смеси перемешать;
7. Добавить в массу небольшими порциями муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой;
8. В форму для запекания выстелить пергаментную бумагу и смазать сливочным маслом;
9. Выложить тесто в форму для запекания;
10. Выпекать при 180 градусах 30-35 минут;
11. Остудить брауни и его с шариком мороженого и свежими ягодами.