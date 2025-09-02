Любовь как у Шрека: почему зумеры ищут заботу в «непривлекательных» партнерах

Новый тренд среди зумеров, получивший название «шрекинг», предлагает искать партнеров, не соответствующих общепринятым стандартам красоты.
Психологи предостерегают от подобных экспериментов, указывая на потенциальные риски.
Любовь «как у Шрека»
Название тренда отсылает к популярному персонажу — Шреку, который, несмотря на свою непривлекательность, оказался добрым, заботливым и любящим.
Зумеры, вдохновленные этой моделью, верят, что «некрасивый» партнер сможет подарить им такую же преданность и заботу.
“Фактически, зумеры поверили в отношения «Шрека», «Красавицы и чудовища» и решили повторить, надеясь на похожие результаты”, — отмечается в материале Mentoday.
Опасные иллюзии и разочарования
Психологи, однако, предостерегают:
“Чаще всего люди, последовавшие тренду, будут сталкиваться с разочарованием”.
Они подчеркивают, что внешняя привлекательность, пусть и не соответствующая стандартам, все же важна для здоровых отношений.
“Общаясь с «нелюбимым Шреком», зумеры рискуют столкнуться с выгоранием, получением психологических травм”.
Внешность и характер: нет прямой связи
Главная проблема «шрекинга» в том, что внешность не имеет прямой связи с характером.
“Внешность не связана с характером. Судить по обложке нельзя, как и надеяться на заботу только исходя из того, что партнер не соответствует вашим представлениям о привлекательности”, — объясняют психологи.
Более того, «непривлекательный» для одного человек может быть весьма обаятельным для других, и выбор такого партнера может обернуться против самого зумера.