Любовь как у Шрека: почему зумеры ищут заботу в «непривлекательных» партнерах

Опубликовано: 2 сентября 2025 21:29
Шрекинг
Любовь как у Шрека: почему зумеры ищут заботу в «непривлекательных» партнерах
Городовой ру

Чем грозит очередной тренд?

Новый тренд среди зумеров, получивший название «шрекинг», предлагает искать партнеров, не соответствующих общепринятым стандартам красоты.

Психологи предостерегают от подобных экспериментов, указывая на потенциальные риски.

Любовь «как у Шрека»

Название тренда отсылает к популярному персонажу — Шреку, который, несмотря на свою непривлекательность, оказался добрым, заботливым и любящим.

Зумеры, вдохновленные этой моделью, верят, что «некрасивый» партнер сможет подарить им такую же преданность и заботу.

“Фактически, зумеры поверили в отношения «Шрека», «Красавицы и чудовища» и решили повторить, надеясь на похожие результаты”, — отмечается в материале Mentoday.

Опасные иллюзии и разочарования

Психологи, однако, предостерегают:

“Чаще всего люди, последовавшие тренду, будут сталкиваться с разочарованием”.

Они подчеркивают, что внешняя привлекательность, пусть и не соответствующая стандартам, все же важна для здоровых отношений.

“Общаясь с «нелюбимым Шреком», зумеры рискуют столкнуться с выгоранием, получением психологических травм”.

Внешность и характер: нет прямой связи

Главная проблема «шрекинга» в том, что внешность не имеет прямой связи с характером.

“Внешность не связана с характером. Судить по обложке нельзя, как и надеяться на заботу только исходя из того, что партнер не соответствует вашим представлениям о привлекательности”, — объясняют психологи.

Более того, «непривлекательный» для одного человек может быть весьма обаятельным для других, и выбор такого партнера может обернуться против самого зумера.

Ксения Пронина
Общество
