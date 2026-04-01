Штиль душит город: что показала проверка воздуха в 18 районах
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Штиль душит город: что показала проверка воздуха в 18 районах

Опубликовано: 1 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
В ближайшие дни в городе сохранятся неблагоприятные метеоусловия.

Сотрудники Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга организовали проверку качества воздуха после обращений горожан о смоге и дискомфортных запахах.

Мониторинг проводился с использованием автоматических постов в 18 районах и мобильных лабораторий, рассказали в ведомстве.

За прошедшие сутки небольшое превышение пыли отметили в Выборгском и Приморском районах, но все вещества остались в пределах допустимых норм — критических значений не зафиксировано.

В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия: из-за отсутствия ветра загрязнители воздуха не рассеиваются, оседая у земли, что усиливает запахи и дымку.

Ситуация отслеживается, круглосуточный контроль продолжается.

Автор:
Юлия Аликова
