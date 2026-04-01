Штиль душит город: что показала проверка воздуха в 18 районах

Сотрудники Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга организовали проверку качества воздуха после обращений горожан о смоге и дискомфортных запахах.
Мониторинг проводился с использованием автоматических постов в 18 районах и мобильных лабораторий, рассказали в ведомстве.
За прошедшие сутки небольшое превышение пыли отметили в Выборгском и Приморском районах, но все вещества остались в пределах допустимых норм — критических значений не зафиксировано.
В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия: из-за отсутствия ветра загрязнители воздуха не рассеиваются, оседая у земли, что усиливает запахи и дымку.
Ситуация отслеживается, круглосуточный контроль продолжается.