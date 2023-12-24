Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Штрафом не отделаетесь: вот чем обернется «охота» на новогоднюю елку в лесу

Штрафом не отделаетесь: вот чем обернется «охота» на новогоднюю елку в лесу
Чем может обернуться вырубка елки в лесу

Есть риск нарваться на проблемы посерьезнее.

Поиск новогодней елки в ближайшем лесу может закончиться весьма печально. Получить бесплатное дерево можно только через лесничество, чтобы избежать штрафа, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

В беседе с порталом «Городовой» адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что в лесу можно случайно нарваться на частную, городскую, государственную собственность или редкий вид ели. Подобные казусы могут ударить по кошельку, в том числе не исключен и арест.

«Без разрешения административного точно не рекомендую вырубать ели, потому что это может привести к штрафу и в определенных случаях закончится возбуждением уголовного дела, например, по статье о самоуправстве. В зависимости от того, какой вред был причинен», — предупредила эксперт.

Источник фото: Изображение от prostooleh на Freepik

Общество Эксклюзив Праздники Закон Штрафы
24 декабря 2023 12:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще