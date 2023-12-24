Штрафом не отделаетесь: вот чем обернется «охота» на новогоднюю елку в лесу

Поиск новогодней елки в ближайшем лесу может закончиться весьма печально. Получить бесплатное дерево можно только через лесничество, чтобы избежать штрафа, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

В беседе с порталом «Городовой» адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что в лесу можно случайно нарваться на частную, городскую, государственную собственность или редкий вид ели. Подобные казусы могут ударить по кошельку, в том числе не исключен и арест.

«Без разрешения административного точно не рекомендую вырубать ели, потому что это может привести к штрафу и в определенных случаях закончится возбуждением уголовного дела, например, по статье о самоуправстве. В зависимости от того, какой вред был причинен», — предупредила эксперт.

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