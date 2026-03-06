Шум в трубах выдал дефект: датчики предотвратили 2000 ЧП

Умные датчики научили следить за состоянием сетей в круглосуточном режиме.

За последние шесть лет интеллектуальные датчики предотвратили свыше 2000 инцидентов на тепловых магистралях Санкт-Петербурга. Эта информация поступила от пресс-службы Смольного.

В настоящее время в работе у «ТЭК СПб» и «Теплосетей» насчитывается 3,8 тысячи таких современных приборов, которые отслеживают состояние более тысячи километров трубопроводов.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, несколько лет назад началась программа обновления энергетической инфраструктуры.

Ежегодно закладывается, ремонтируется и полностью обновляется минимум 280 километров сетей. Особый акцент делается на превентивные меры, которые помогают обнаруживать потенциальные сбои на ранних этапах и предотвращать крупные аварии.

Отметим, что эти датчики круглосуточно мониторят сети, фиксируя шум от движения теплоносителя по трубам.

При любых аномалиях система точно локализует участок и момент возникновения проблемы. Планируется, что в 2026 году в городе установят еще тысячу подобных устройств.