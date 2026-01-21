Городовой / Город / Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Копеечное изобретение из бутылки, которое спасет ваш подоконник от потопа: поливать удобно даже под корень Полезное
Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи Полезное
Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён Город
В ящике больше не будет хаоса: я нашел семь трюков, чтобы усмирить пакеты Полезное
Завтрак вундеркиндов - овощи да фрукты? Нет: вот что ест Алиса Теплякова и ее десять братьев и сестер Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов»

Опубликовано: 21 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов»
Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов»
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Инициатива Центрального банка, предусматривающая запрет на изготовление и распространение изделий, внешне схожих с денежными знаками, способна коснуться, в частности, билетов с надписью «банк приколов».

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам финансового рынка.

Он сообщил, что перед началом обсуждения точных критериев запрета специалисты будут сравнивать степень похожести подобных предметов с настоящими банкнотами.

Аксаков отметил, что цель данной меры – минимизировать возможности для злоупотреблений и защитить граждан от обмана.

По его словам, главной задачей станет определение того, насколько сильно предмет напоминает реальные деньги. Он подчеркнул, что окончательные параметры этих ограничений пока не определены.

Центральный банк указывает, что подобные инициативы помогут сохранить устойчивость наличного денежного обращения, предотвратят попытки изготовления подделок и снизят риск, связанный с фальшивыми купюрами.

Окончательное решение относительно правил пока не принято, обсуждение продолжается.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью