Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов»

Инициатива Центрального банка, предусматривающая запрет на изготовление и распространение изделий, внешне схожих с денежными знаками, способна коснуться, в частности, билетов с надписью «банк приколов».
Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам финансового рынка.
Он сообщил, что перед началом обсуждения точных критериев запрета специалисты будут сравнивать степень похожести подобных предметов с настоящими банкнотами.
Аксаков отметил, что цель данной меры – минимизировать возможности для злоупотреблений и защитить граждан от обмана.
По его словам, главной задачей станет определение того, насколько сильно предмет напоминает реальные деньги. Он подчеркнул, что окончательные параметры этих ограничений пока не определены.
Центральный банк указывает, что подобные инициативы помогут сохранить устойчивость наличного денежного обращения, предотвратят попытки изготовления подделок и снизят риск, связанный с фальшивыми купюрами.
Окончательное решение относительно правил пока не принято, обсуждение продолжается.
