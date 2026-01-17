Скандальная отговорка «пьян, но не до безумия» не спасла петербуржца от приговора

Житель Санкт-Петербурга в июне 2025 года был задержан сотрудниками полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в поселке Шушары. Освидетельствование, проведенное правоохранителями на месте, подтвердило, что мужчина находился под воздействием алкоголя. На момент судебного разбирательства водитель отсутствовал, однако его интересы представляла защитница.

В ходе слушаний представитель мужчины пояснила, что ее подзащитный не считает себя виновным. По словам юриста, водитель «не был сильно пьян, не до безумия», и состояние усталости можно было принять за признаки опьянения. Кроме того, защитница высказала предположение, что влажная погода могла повлиять на показания алкотестера.

Тем не менее судья отвергла эти доводы, сославшись на официальные результаты медицинского освидетельствования и видеозапись с места происшествия. В результате мужчина признан виновным в административном правонарушении и наказан штрафом в 45 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права водить транспортные средства на срок один год и восемь месяцев.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».