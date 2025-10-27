Скандальная развязка: похитителями зятя депутата Госдумы оказались студенты Морской технической академии

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудили уголовные дела о похищении и разбойных действиях. В числе подозреваемых — четверо мужчин, всех их удалось задержать.

Злоумышленники сначала пытались захватить полузащитника футбольного клуба «Зенит» Александра Мостового. А через два дня эти же лица совершили похищение родственника депутата Госдумы Сергея Селегень возле магазина на Крестовском острове.

Потерпевшего вынудили перевести 210 тысяч рублей и потребовали еще деньги, мужчина за свое освобождение пообещал 2,5 миллиона рублей.

Организация преступления включала аренду машин, координацию действий через мессенджер и использование масок. Предполагаемый организатор по фамилии Мирошин управлял действиями участников преступления посредством общения в соцсети, давая чёткие указания.

Один из задержанных утверждает, что Мирошин лишь пересылал указания неизвестного, фигурировавшего под прозвищем «Сатанист», о котором никто из участников ничего не знает.

Среди исполнителей оказался молодой человек, который находится в сложной жизненной ситуации и живет с бабушкой. Он согласился участвовать в преступлении в надежде получить деньги и был приглашён ем самым Мирошиным. Его роль заключалась в управлении арендованным автомобилем, на котором перемещались злоумышленники.

Мирошин также привлёк к участию ещё двоих молодых людей. Одному из них доверили получение денег, предназначенных в качестве выкупа. Оба участника учились вместе с так называемым водителем в Морской технической академии.

По словам подозреваемых, Мирошин сообщил группе, будто бы похищенный связан с торговлей запрещёнными веществами и имеет значительный долг. Однако кому именно он якобы должен, остальные участники не знали