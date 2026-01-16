«Платишь за красивые глаза»: петербуржцы узнали, что их тарифы идут на воздух, а снег надо убирать самим

Ежегодная зимняя проблема — некачественная уборка снега в городах — вновь спровоцировала громкие заявления из высших эшелонов власти.

На этот раз в Госдуме озвучили позицию, согласно которой россиянам, в частности петербуржцам, следует пересмотреть подход к зимнему благоустройству.

Суть инициативы — жильцы должны сами заниматься уборкой снега, а не обращаться с жалобами на управляющие компании (УК).

Логика депутатов: экономия на штрафах

По мнению парламентариев, вместо того чтобы жаловаться на нерадивые УК, жильцы вправе “скидываться на рабочих и решать вопрос уборки своими силами”.

Депутаты полагают, что жалобы лишь приводят к наложению штрафов на управляющие компании, что, в свою очередь, “только уменьшает деньги, которые могли бы пойти на расчистку”.

Таким образом, косвенно предлагается переложить финансовую ответственность с исполнителей на плечи собственников жилья.

Петербургский ответ: гнев и ирония

Реакция петербуржцев на подобное видение ситуации оказалась предсказуемо острой и полной иронии. Горожане, ежегодно сталкивающиеся с завалами во дворах, выразили сомнение в адекватности предлагаемого решения.

Многих возмутил сам прецедент.

“Хоть кто-то еще реагирует на новости, начинающиеся с «в госдуме считают..»?”.

Вопросы о целесообразности существования управляющих компаний возникли незамедлительно:

“А за что тогда мы платим УК? За красивые глаза”.

Жители справедливо указывают, что оплата за содержание жилья включает и зимние работы. Как подчеркивается в комментариях:

“Уборка снега входит в обязательный перечень услуг по содержанию жилья (утверждён Постановлением № 491), поэтому плата за неё уже включена в ежемесячный тариф на содержание и ремонт жилья”.

Перераспределение обязанностей

Предложение депутатов вызвало поток саркастических аналогий. Граждане иронизируют, что если нужно самим убирать снег, то можно расширить этот принцип на все сферы жизнеобеспечения.

“Также гражданам можно самим бороться с преступностью, тушить пожары и лечить себя, а не вызывать соответствующие службы. А ещё можно самим принимать законы, а не… ой…” — комментируют горожане, высмеивая логику законодателей.

Наблюдается прямая корреляция между растущими тарифами и качеством услуг:

“Постоянно растут тарифы за ЖКУ. А услуги оказываются все хуже и хуже”, — констатируют жители.

Звучит очевидный вопрос:

“То есть можно деньги с населения брать, а услугу оказывать некачественно?”.

Экономия для бюджета или бремя для граждан?

Ряд комментаторов предположил, куда могли бы быть направлены сэкономленные на штрафах средства, если бы УК не получали денег за работу.

По мнению россиян, высвободившиеся деньги могли бы быть направлены на более насущные нужды:

“По мнению россиян, сэкономленные деньги могли бы пойти на увеличение пенсий, снижения ипотечной ставки и отсутствия в необходимости утильсбора”.

В итоге, инициатива, призывающая граждан взять лопаты, натолкнулась на стену из вопросов о смысле оплаты коммунальных услуг. Если население обязано платить за содержание жилья, включая уборку снега, но при этом должно выполнять эту работу самостоятельно, возникает логический парадокс:

“А в таком случае мы можем не платить за содержание и текущий ремонт?”.

Ситуация иллюстрирует растущее недоверие к механизму оплаты услуг, которые предоставляются формально, но некачественно.

“Везде сделали платными дороги, парковки, в том числе уже и во дворах( скоро из подъезда платный выход и вход будет), а население ещё будет бесплатно, то есть даром после трудового дня снег убирать…” — заключительный штрих к картине растущего коммунального напряжения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.