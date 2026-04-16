Сколько аэропортов в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге один действующий аэропорт, обслуживающий регулярные пассажирские рейсы, — международный аэропорт Пулково (код ИАТА: LED, ИКАО: ULLI). Он имеет статус федерального значения и расположен примерно в 15 км от центра города, в Московском районе.
Аэропорт Пулково
Некоторые факты о Пулково:
История. Днём рождения аэропорта считается 24 июня 1932 года, когда на посадочную площадку приземлились первые два самолёта с пассажирами и почтой из Москвы. Изначально аэропорт назывался «Шоссейная» по названию близлежащей железнодорожной станции, а название «Пулково» официально присвоили 1 января 1974 года.
Терминалы. Ранее Пулково включал два терминала: Пулково-1 (обслуживал внутренние рейсы и рейсы в страны СНГ, а также чартерные рейсы дальнего зарубежья) и Пулково-2 (принимал международные рейсы). Сейчас все рейсы переведены в единый терминал.
Инфраструктура. В аэропорту есть две параллельные взлётно-посадочные полосы с искусственным покрытием, система магистральных, соединительных и вспомогательных рулёжных дорожек. В 2025 году Пулково стал пилотной площадкой для тестирования биометрии в рамках эксперимента Минцифры.
Другие объекты, которые иногда называют аэропортами
Помимо Пулково, в Санкт-Петербурге есть аэродромы, которые не обслуживают регулярные пассажирские рейсы:
- Аэродром «Бычье поле» (ИКАО: ULLY) расположен в Кронштадте, на острове Котлин. Это ведомственная неклассифицированная площадка дневного действия Ленинградской военно-морской базы. Используется для эпизодических полётов военных самолётов и легкомоторной авиации опытного конструкторского бюро и аэроклуба «Дельфин».
- Аэродром «Левашово» (ИКАО: XLLV) находится в Выборгском районе, в 2 км юго-западнее посёлка Левашово. С 2007 года — аэродром совместного базирования (для военных и гражданских воздушных судов). Открыт для международных полётов с 1 июля 2022 года. Планируется, что после реконструкции он будет обслуживать чартерные рейсы, бизнес-авиацию и малые грузовые перевозки, но регулярные пассажирские рейсы останутся в Пулково.