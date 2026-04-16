Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько аэропортов в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько аэропортов в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 16 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
аэропорт, самолет
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Хотя в окрестностях Санкт-Петербурга есть несколько аэродромов, только Пулково является полноценным аэропортом, обслуживающим регулярные пассажирские рейсы.

В Санкт-Петербурге один действующий аэропорт, обслуживающий регулярные пассажирские рейсы, — международный аэропорт Пулково (код ИАТА: LED, ИКАО: ULLI). Он имеет статус федерального значения и расположен примерно в 15 км от центра города, в Московском районе.

Аэропорт Пулково

Некоторые факты о Пулково:

История. Днём рождения аэропорта считается 24 июня 1932 года, когда на посадочную площадку приземлились первые два самолёта с пассажирами и почтой из Москвы. Изначально аэропорт назывался «Шоссейная» по названию близлежащей железнодорожной станции, а название «Пулково» официально присвоили 1 января 1974 года.

Терминалы. Ранее Пулково включал два терминала: Пулково-1 (обслуживал внутренние рейсы и рейсы в страны СНГ, а также чартерные рейсы дальнего зарубежья) и Пулково-2 (принимал международные рейсы). Сейчас все рейсы переведены в единый терминал.

Инфраструктура. В аэропорту есть две параллельные взлётно-посадочные полосы с искусственным покрытием, система магистральных, соединительных и вспомогательных рулёжных дорожек. В 2025 году Пулково стал пилотной площадкой для тестирования биометрии в рамках эксперимента Минцифры.

Другие объекты, которые иногда называют аэропортами

Помимо Пулково, в Санкт-Петербурге есть аэродромы, которые не обслуживают регулярные пассажирские рейсы:

  • Аэродром «Бычье поле» (ИКАО: ULLY) расположен в Кронштадте, на острове Котлин. Это ведомственная неклассифицированная площадка дневного действия Ленинградской военно-морской базы. Используется для эпизодических полётов военных самолётов и легкомоторной авиации опытного конструкторского бюро и аэроклуба «Дельфин».
  • Аэродром «Левашово» (ИКАО: XLLV) находится в Выборгском районе, в 2 км юго-западнее посёлка Левашово. С 2007 года — аэродром совместного базирования (для военных и гражданских воздушных судов). Открыт для международных полётов с 1 июля 2022 года. Планируется, что после реконструкции он будет обслуживать чартерные рейсы, бизнес-авиацию и малые грузовые перевозки, но регулярные пассажирские рейсы останутся в Пулково.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью