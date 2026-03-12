Сколько часов ехать от Казани до Санкт-Петербурга на поезде?

Путешествие из Казани в Санкт-Петербург на поезде занимает 21 час 28 минут. Единственный прямой поезд, который курсирует по этому маршруту, — фирменный «Поволжье» (№133Г). Он отправляется ежедневно в 16:10 с вокзала Казань-Пасс. и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 13:38 следующего дня по местному времени.
Расстояние между городами составляет около 1199 км. За время пути поезд делает остановки в таких городах, как Зеленодольск, Канаш, Арзамас, Муром, Тверь, Вышний Волочёк, Бологое, Окуловка, Малая Вишера и других.
Стоимость билетов
Цены варьируются в зависимости от типа вагона и даты отправления. По данным на март 2026 года, примерные расценки следующие:
- Плацкарт. От 4 100 рублей (верхние места) до 4 681 рубля (нижние места).
- Купе. От 9 253 рублей (верхние места) до 9 694 рублей (нижние места).
- СВ. От 26 276 рублей.