Сколько часов ехать от Казани до Санкт-Петербурга на поезде?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько часов ехать от Казани до Санкт-Петербурга на поезде?

Опубликовано: 12 марта 2026 15:50
 Проверено редакцией
вокзал, жд
Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Добраться от Казани до Санкт-Петербурга на прямом поезде можно за 21,5 часов.

Путешествие из Казани в Санкт-Петербург на поезде занимает 21 час 28 минут. Единственный прямой поезд, который курсирует по этому маршруту, — фирменный «Поволжье» (№133Г). Он отправляется ежедневно в 16:10 с вокзала Казань-Пасс. и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 13:38 следующего дня по местному времени.

Расстояние между городами составляет около 1199 км. За время пути поезд делает остановки в таких городах, как Зеленодольск, Канаш, Арзамас, Муром, Тверь, Вышний Волочёк, Бологое, Окуловка, Малая Вишера и других.

Стоимость билетов

Цены варьируются в зависимости от типа вагона и даты отправления. По данным на март 2026 года, примерные расценки следующие:

  • Плацкарт. От 4 100 рублей (верхние места) до 4 681 рубля (нижние места).
  • Купе. От 9 253 рублей (верхние места) до 9 694 рублей (нижние места).
  • СВ. От 26 276 рублей.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью