Сколько денег взять с собой в Питер?

Бюджет на путешествие в Питер напрямую зависит от того, как вы привыкли отдыхать. Разберём три варианта — от «эконом» до «хочу всё и сразу».
Вариант 1. Эконом‑режим (3–5 дней)
- Жильё: хостел или недорогая квартира на окраине — от 800–1 200 руб./ночь. Если найдёте квартиру с кухней, сможете готовить сами и сэкономить на еде.
- Еда: столовые, фастфуд, супермаркеты. На день хватит 500–800 руб. (бутерброд + кофе утром, шаверма днём, лапша вечером).
- Музеи и развлечения: выбирайте бесплатные дни (например, в Эрмитаже — третий четверг месяца) или ходите в места без билетов: Невский проспект, Летний сад, набережные. На платные музеи и пару экскурсий заложите 1 500–2 000 руб.
- Транспорт: карта «Подорожник» для метро и автобусов — хватит 500 руб. на три дня.
- Итого на 3–5 дней: 10 000–15 000 руб. (без дороги до Питера).
Лайфхак: ищите столовые при вузах — там вкусно и дёшево.
Вариант 2. Комфортный (5–7 дней)
- Жильё: апартаменты или отель 3★ в центре — 3 000–4 000 руб./ночь. Удобно: своя кухня, душ, близость к достопримечательностям.
- Еда: кафе и рестораны среднего уровня. Завтрак — 400–600 руб., обед — 600–800 руб., ужин — 800–1 200 руб. На неделю — 12 000–15 000 руб.
- Музеи и экскурсии: Эрмитаж (500 руб.), Русский музей (600 руб.), прогулка по каналам (800–1 200 руб.). На всё — 5 000–7 000 руб.
- Транспорт: «Подорожник» + пара поездок на такси (например, в Петергоф) — 2 000 руб.
- Сувениры и мелочи: 3 000 руб.
- Итого на 5–7 дней: 40 000–50 000 руб. (без дороги).
Лайфхак: берите билеты в музеи онлайн — иногда есть скидки.
Вариант 3. «Хочу всё» (7 дней+)
- Жильё: отель 4★ или апартаменты премиум‑класса в центре — от 6 000 руб./ночь.
- Еда: рестораны, дегустации, кофе в модных местах. На день — 2 000–3 000 руб. На неделю — 20 000–25 000 руб.
- Музеи и развлечения: полный набор: Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, ночная экскурсия с разводкой мостов (1 500 руб.), театр. На всё — 10 000–15 000 руб.
- Транспорт: такси, каршеринг, прогулки на катере — 5 000 руб.
- Сувениры, подарки, спонтанные покупки: 7 000–10 000 руб.
- Итого на 7+ дней: 80 000–120 000 руб. (без дороги).
Лайфхак: если путешествуете вдвоём, бронируйте апартаменты — выйдет дешевле.
Что ещё учесть?
- Дорога до Питера. Из Москвы на «Сапсане» — от 3 200 руб. в одну сторону (если брать заранее). Из регионов цены выше.
- Сезон. Летом и в белые ночи всё дороже: жильё, экскурсии, рестораны. Весна и осень — дешевле и спокойнее.
- Незапланированные траты. Оставьте запас 3 000–5 000 руб. — вдруг захотите прокатиться на катере или купить картину на вернисаже у Академии художеств.
Главное — не бойтесь экспериментировать. Питер прекрасен и в дорогих ресторанах, и в уютных двориках, где можно выпить кофе за 150 руб. и любоваться архитектурой.