Сколько гостей приехало в Петербург в 2025‑м: цифра оказалась совсем не той, что ждали

В 2025 году Санкт-Петербург принял свыше 12 миллионов гостей. Туристическая отрасль обеспечила городскому бюджету поступления в размере более 800 миллиардов рублей за прошедший год. Власти отмечают, что большинство посетителей остались довольны поездкой.
Администрация города сообщает, что большое количество туристов намерены вновь приехать в Санкт-Петербург в последующие годы. Поток гостей увеличивается с каждым сезоном — ежегодно показатели растут. Это продолжает укреплять экономику и поддерживать развитие сферы услуг.
В январские выходные 2026 года ожидается относительный рекорд по числу приезжих. Предполагается, что петербургские гостиницы примут приблизительно 1,25 миллиона человек.
Средняя загруженность отелей на этот период, по прогнозам, может достигнуть 60–62%. В наиболее популярные дни показатель повышается до 81–83%.
Однако постепенно, к православному Рождеству, количество прибывающих гостей будет уменьшаться. Несмотря на это, общий интерес к культурным событиям и достопримечательностям города остаётся высоким. Туристический поток ежегодно подтверждает статус Санкт-Петербурга как одного из ведущих направлений внутреннего туризма.
- 12 млн — общее число туристов за год;
- 800 млрд рублей — поступления с учётом затрат гостей;
- 1,25 млн человек — прогноз на январские праздники 2026 года;
- 60–62% — среднемесячная загрузка гостиниц;
- 81–83% — загрузка в пиковые дни новогоднего сезона.
