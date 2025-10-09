Городовой / Общество / Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге Город
Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать Город
Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван Общество
Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы Город
Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников

Опубликовано: 9 октября 2025 17:17
Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников
Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников
Городовой ру

Октябрь – один из самых длинных месяцев года, и ощущаться будет примерно так же: в октябре нет праздников и переносов, но зато ноябрь обеспечит компенсацию в виде длинных выходных на День народного единства. Подготовили обзор праздничных и нерабочих дней в октябре и ноябре – чтобы ничего не пропустить.

Октябрь в 2025 году — полностью рабочий месяц без государственных праздников и переносов. В нём 31 календарный день, из которых 23 — рабочие, а 8 — выходные (субботы и воскресенья). Выходные приходятся на 4–5, 11–12, 18–19 и 25–26 октября. Сокращённых рабочих дней нет, так как ближайший праздничный день — День народного единства — отмечается уже в ноябре.

По норме рабочего времени:

  • при 40-часовой неделе — 184 часа,
  • при 36-часовой — 165,6 часа,
  • при 24-часовой — 110,4 часа.

Это стандартный объём без компенсаций и без сдвигов графика. Октябрь — месяц «ровный», без нестандартных режимов.

Переход к ноябрю: редкая шестидневная неделя

В конце октября — на стыке с ноябрём — появляется особенность. Чтобы создать длинные праздничные выходные в начале ноября, часть организаций работает в субботу, 1 ноября. Этот день считается рабочим, но сокращённым на 1 час. Это решение оформлено в Постановлении Правительства РФ № 1335 от 4 октября 2024 года и связано с переносом выходных ради празднования Дня народного единства (4 ноября).

То есть фактически последняя неделя октября (с 27 октября по 1 ноября) будет шестидневной для работников по пятидневке. Это единственный сдвиг, который ощущается на стыке месяцев.

Ноябрь 2025 года: праздничная компенсация

Ноябрь, напротив, включает дополнительный отдых. В месяце 30 календарных дней, из которых 19 рабочих и 11 выходных. Главный праздник — День народного единства (4 ноября, вторник).

За счёт переносов россияне получают три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник). Суббота, 1 ноября, при этом остаётся рабочей, но сокращённой. После длинных выходных наступает короткая рабочая неделя — с 5 по 7 ноября (три дня).

Норма рабочего времени в ноябре меньше, чем в октябре:

  • при 40-часовой неделе — 151 час,
  • при 36-часовой — 135,8 часа,
  • при 24-часовой — 90,2 часа.
Автор:
Лариса Никонова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще