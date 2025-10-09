Сколько отдыхаем в октябре 2025: список всех выходных и праздников

Октябрь – один из самых длинных месяцев года, и ощущаться будет примерно так же: в октябре нет праздников и переносов, но зато ноябрь обеспечит компенсацию в виде длинных выходных на День народного единства. Подготовили обзор праздничных и нерабочих дней в октябре и ноябре – чтобы ничего не пропустить.