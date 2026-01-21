Сколько солнечных дней в Санкт-Петербурге?

В Петербурге солнечных дней не так много, как хотелось бы местным жителям — в среднем около 70–80 в год. То есть солнце выглядывает примерно раз в четыре‑пять дней. Звучит грустно, но у этого есть своя прелесть — и даже неожиданные плюсы.
Если сложить все солнечные часы за год, получится примерно 1 700. Для сравнения: в Сочи — около 2 200, в Москве — около 1 800. Самый «солнечный» месяц — июль: в нём бывает до 12 ясных дней. А вот зимой солнце — редкий гость: в декабре‑январе оно может не показываться по 10–14 дней подряд. Зато в июне‑июле случаются «серии» из 5–7 солнечных дней подряд — петербуржцы ценят их как маленькое чудо.
Почему так мало?
Всё дело в географии и климате:
- Город стоит на болотистой низменности у Финского залива — отсюда постоянная влажность и туманы.
- Атлантические циклоны приносят облачность и дожди, а антициклоны (которые дают ясную погоду) заходят редко.
- Летом солнце поднимается невысоко, и даже в ясные дни свет часто рассеянный, «молочный».
«Белые ночи» с конца мая по середину июля словно компенсируют нехватку солнца: город живёт в полусвете, и это создаёт особую атмосферу. Когда солнце всё-таки появляется, горожане тут же высыпают в парки и на набережные — летние кафе заполняются мгновенно, а в соцсетях расцветает волна фото с хештегами #солнцевпетербурге.