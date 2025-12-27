Городовой / Город / Скончался Перри Бэмоунт из The Cure — музыкант, чьими руками звучали и струны, и клавиши
Опубликовано: 27 декабря 2025 15:43
Умер известный музыкант в возрасте 65 лет.

В возрасте 65 лет не стало Перри Бэмонта — британского музыканта, гитариста и клавишника, известного по долгой работе в составе The Cure. В The Cure сообщили:

«Мы соболезнуем его семье, с ней все наши мысли. Его будет очень не хватать».

Скончался он 25 декабря, на Рождество.

Продолжительное время артист выступал с коллективом, но в 2005 году покинул сцену вместе с группой. Почти спустя два десятилетия, в 2022 году, он снова присоединился к The Cure. За этот период музыкант принял участие примерно в 90 концертах.

Некоторые выступления назвали одними из самых ярких за всю историю группы. Финалом этого возвращения стал большой концерт The Show of a Lost World в Лондоне — он состоялся 1 ноября 2024 года. Тем самым Бэмоунт вновь оказался в центре внимания поклонников и коллег.

У истоков The Cure стояли пятеро молодых музыкантов: Роберт Смит, Майкл Демпси, Лол Толхерст, Марк Секкано и Алан Хилл — все они были студентами одного из учебных заведений города Кроли в Англии. Первый выход на публику состоялся в апреле 1973 года, когда коллектив под именем Obelisk сыграл на школьном концерте.

The Cure называют одной из самых влиятельных команд альтернативного рока 1980-х. Нередко российские музыкальные критики отмечают, что на манеру британского коллектива равнялась практически вся отечественная рок-сцена.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
