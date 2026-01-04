«Скорее общежитие, чем место для житья»: почему петербургские «человейники» не место для комфорта

Проблема плотной застройки, особенно в таких районах, как Шушары, вызывает бурные дискуссии.

Портал «Городовой» обратился к Даниилу Воронину, основателю студии VRN, городскому планировщику, менеджеру урбанистических проектов, автору Тelegram-канала «Вороньи мысли», чтобы узнать, как урбанисты смотрят на эту ситуацию и какие решения могли бы улучшить качество жизни.

Экономическая эффективность и оптимальная плотность

Даниил Воронин отмечает, что плотная застройка сама по себе не является проблемой, а, напротив, необходима для экономической эффективности города.

“Городская застройка для её экономической эффективности должна быть достаточно плотной”, — утверждает урбанист.

Он упоминает, что оптимальной плотностью населения считается от 20 до 30 тысяч жителей на квадратный километр.

При такой плотности становится возможным развитие общественного транспорта, открытие бизнеса, в том числе на первых этажах зданий, что оживляет городскую среду.

Проблема Мурино-Шушар-Кудрово: от “общежития” к закрытым дворам

Однако, как показывает пример Мурино-Шушар-Кудрово, зачастую проблемы возникают не из-за самой плотности, а из-за её типа.

“Проблема Мурино-Шушар-Кудрово, что зачастую это преимущественно микрорайонный тип застройки”, — объясняет Воронин.

Он вводит понятие “общественного, публичного пространства” и “закрытого” пространства, которое в современных жилых комплексах часто сводится лишь к закрытому двору, лишенному какой-либо общественной функции.

Помимо этого, урбанист критикует “излишнюю высотность и излишнее количество квартир на этажах”, что превращает жилые комплексы “скорее в общежитие, чем в какое-то место для житья”.

По его мнению, это лишает жителей ощущения дома и пространства для жизни.

Квартальная застройка и тренд на “без машин”

Решением этих проблем, по мнению Даниила Воронина, является квартальная застройка. Она предполагает более удобное планирование пространства, где есть жилая и торговая территории.

Особо выделяется современный тренд на “дворы без машин”, который, безусловно, повышает комфорт жителей.

“Как по мне, это такая оптимальная застройка”, — резюмирует урбанист.

Он также добавляет, что среднеэтажная застройка, высотой от 5 до 9 этажей, является предпочтительной.

“Солнечный город”: однообразие как провал

Даниил Воронин приводит в пример район “Солнечный город”, который, казалось бы, соответствует многим идеалам: дворы без машин, квартальный тип застройки.

“Такой район действительно лучше перечисленных”, — признает он.

Однако, несмотря на эти достоинства, его главная проблема — “одинаковая” архитектура.

“Все здания сделаны по единому или схожему проекту и соответственно однообразная архитектура”.

Личный опыт урбаниста подтверждает это:

“Я там когда-то жил, Причем, я жил там где-то год, и спустя все это время, я все равно путал свой дом с соседним домом, потому что они однотипные”.

Это подчеркивает важность разнообразия в городской среде, чтобы жителям было легко ориентироваться и чувствовать себя в своем районе по-настоящему дома.