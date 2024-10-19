Скорлупа у вареных яиц будет отлетать: шеф-повар Тавлинцев добавляет в воду всего один ингредиент

Бывают моменты, когда после варки яиц хозяйки сталкиваются с неприятной проблемой — скорлупа отходит с трудом, а вместе с ней теряется и половина белка, отправляясь прямиком в мусор. Это может раздражать, ведь иногда хочется сохранить яйцо целым и красивым.

Мало кто знает, что есть простой лайфхак, который может облегчить жизнь на кухне и сделать чистку продукта гораздо проще. Секретом этого метода поделился именитый шеф-повар Владимир Тавлинцев. В беседе с порталом «Городовой» он рассказал, что за ингредиент нужно использовать.

«Вы заливаете яйца водой, насыпаете соль в кастрюлю, ставите на огонь, выбираете время варки в зависимости от того, что вам нужно. Потом сразу в ледяную воду их, и все будет хорошо чиститься. Еще зависит от свежести яйца, кстати. Если оно слишком свежее, то может скорлупа сложно отходить. Тоже имейте это в виду», — высказался шеф-повар.

Кстати, проверить яйцо на свежесть можно с помощью простого метода, который используют многие опытные хозяйки. Все, что нужно, — это стакан с водой.

Аккуратно опустите яйцо в воду и посмотрите, как оно себя ведет. Если лежит на дне горизонтально — оно свежее. Если начинает немного подниматься заостренным концом вверх — яйцо еще годится к употреблению, но его срок годности подходит к концу. Если всплывает вертикально или полностью поднимается на поверхность — оно испорчено и лучше его не использовать в пищу.

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