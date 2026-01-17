Скрытая выгода для больших семей: как не упустить льготы на коммуналку, о которых все забывают

Семьи с тремя и более детьми, проживающие в России, могут рассчитывать на уменьшение суммы, которую они платят за коммунальные услуги. Размер такой помощи составляет 30 процентов. Об этом сообщил Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Кошелев отметил, что многодетные граждане вправе не только экономить на плате за жилищно-коммунальные услуги, но также могут рассчитывать на выплату части затрат по капитальному ремонту и полное либо частичное освобождение от расходов по содержанию жилья. Он подчеркнул:
"Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30 процентов, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране", — объяснил Кошелев.
Законами субъектов Российской Федерации эти льготы могут быть увеличены. Например, в Московской области максимальная скидка достигает 50 процентов. Чтобы пользоваться этой поддержкой, семье не нужно писать заявления: оформление происходит автоматически после присвоения статуса многодетной.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».