Городовой / Город / Скрытая выгода для больших семей: как не упустить льготы на коммуналку, о которых все забывают
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что дарят россиянкам на первом свидании? Дрель, булыжник и прочие сюрпризы, от которых дар речи пропадает! Город
Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов Город
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона Город
«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу» Город
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Скрытая выгода для больших семей: как не упустить льготы на коммуналку, о которых все забывают

Опубликовано: 17 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Скрытая выгода для больших семей: как не упустить льготы на коммуналку, о которых все забывают
Городовой ру

Семьи с тремя и более детьми, проживающие в России, могут рассчитывать на уменьшение суммы, которую они платят за коммунальные услуги. Размер такой помощи составляет 30 процентов. Об этом сообщил Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кошелев отметил, что многодетные граждане вправе не только экономить на плате за жилищно-коммунальные услуги, но также могут рассчитывать на выплату части затрат по капитальному ремонту и полное либо частичное освобождение от расходов по содержанию жилья. Он подчеркнул:

"Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30 процентов, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране", — объяснил Кошелев.

Законами субъектов Российской Федерации эти льготы могут быть увеличены. Например, в Московской области максимальная скидка достигает 50 процентов. Чтобы пользоваться этой поддержкой, семье не нужно писать заявления: оформление происходит автоматически после присвоения статуса многодетной.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью