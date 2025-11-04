Сладкие яблоки в петербургском магазине выдает одна деталь: запомните и не нарветесь на кислятину

Покупка яблок в магазине — часто лотерея. Фрукты могут выглядеть безупречно, обещая сладость и сочность, но дома ждет разочарование в виде кислого или вялого плода.

Однако, бывалые петербуржцы знают несколько хитростей, которые помогут избежать такой неприятности и выбрать действительно вкусные яблоки.

Одна деталь отличает идеальные яблоки на полке магазина

Главный ориентир, на который стоит обратить внимание, — это окрас яблок. Те плоды, у которых неравномерный цвет, обычно гораздо слаще.

Если одна сторона фрукта ярко-красная, а другая — желтая, это верный знак.

В таком яблоке будет очень много сока. Аналогично, «желтые полосы на плодах» — еще один признак «вкусных и сочных яблок».

«Женские» и «мужские» яблоки

Форма плода тоже может многое рассказать о его вкусе. Существует разделение яблок на «женские» и «мужские», основанное на форме нижней части.

Если нижняя часть фрукта круглая, то его называют женским. Такие яблоки считаются более сладкими, могут содержать до 15 % сахара. Фрукты с «плоским низом» — «мужские» — обычно менее вкусные.

Зеленый черенок — залог свежести: Простой тест для идеальных яблок в магазине

Свежесть яблока можно определить и по черенку.

Если черенок светло-зеленого оттенка, фрукт свежий и еще не так давно висел на ветке. Такие плоды, по словам экспертов, точно стоит брать — они будут хрустящими и сочными.

Напротив, коричневый черенок, который легко ломается, указывает на долгое хранение фрукта в холоде, что не очень хорошо сказывается на вкусе яблока.

Шероховатая кожура = сладость? Петербургские покупатели делятся секретами выбора яблок

Специалисты также советуют не гнаться за идеальной гладкостью. Не стоит вестись на гладкие и блестящие фрукты. В яблоках, которые имеют шероховатую кожуру, содержится большое количество сахара.

Потому они намного слаще.

Очевидным признаком испорченного или старого яблока являются различные пигментные пятна и шероховатости. Это может свидетельствовать о нарушении условий хранения и, как следствие, о потере вкусовых качеств.

Применяя эти нехитрые правила, можно значительно повысить шансы на приобретение действительно сладких и сочных яблок.