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Слава и революционный дух: где в Петербурге найти места жизни и творчества Маяковского

Опубликовано: 14 июня 2025 18:31
Маяковский, граффити, Петербург
Слава и революционный дух: где в Петербурге найти места жизни и творчества Маяковского
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Поэт стал популярным именно в Петербурге.

Владимир Маяковский — один из самых ярких и необычных поэтов XX века, и его связь с Петербургом — это целая история, полная творчества, страсти и революционного духа. Хотя Маяковский родился в Грузии и большую часть жизни провел в Москве, именно в Петербурге он сделал важные шаги на пути к своей славе и творческому признанию.

Поэт в Петербурге

Впервые Маяковский приехал в Петербург в 1912 году. Тогда он был еще молодым и пока не слишком известным, но уже полным энергии и амбиций.

Сначала он остановился на Петроградской стороне — в общежитии с забавным названием «Гилейский Форт Шаброль» на улице Воскова. Это было место, где собиралась творческая молодежь, и где поэт мог почувствовать себя частью большого культурного движения.

Гостиница «Пале-Рояль» — дом поэта

Через год, в 1913-м, Маяковский уже стал заметной фигурой в литературных кругах. Тогда он переехал в более престижное место — гостиницу «Пале-Рояль» на Пушкинской улице, 20. Там он жил до 1915 года, именно в это время он встретил Лилию Брик — одну из самых важных женщин в своей жизни, сообщает Петербург Центр.

Ключевые места маршрута по следам Маяковского в Петербурге

Если вы хотите пройтись по местам, где жил и творил Маяковский, стоит отправиться в небольшое путешествие по центру Петербурга. Вот самые знаковые точки:

Адрес Как связано с поэтом
Дом на улице Маяковского, 52 Здесь поэт жил с 1915 по 1918 год, именно в этот период он активно создавал свои знаменитые произведения
Дом Лилии и Осипа Бриков на улице Жуковского, 7 Место, где родилась поэма «Облако в штанах», одно из самых известных и революционных произведений Маяковского
Гостиница «Пале-Рояль» на Пушкинской, 20 Здесь поэт жил в начале своего петербургского периода
Троицкий театр (ныне Театр Европы) на улице Рубинштейна, 18 Здесь Маяковский выступал с футуристическими спектаклями и чтениями, ломая традиционные рамки театра
Арт-кафе «Подвалъ бродячей собаки» на Итальянской улице, 4 Культовое место для петербургской богемы, где поэт впервые публично выступил и получил признание
Дом Адамини на Марсовом поле, 7 Место встреч творческой интеллигенции, где обсуждались идеи и рождались новые проекты
Театр «Луна-парк» на улице Декабристов, 39 Здесь прошло первое футуристическое представление трагедии Маяковского «Владимир Маяковский»

Этот маршрут занимает примерно 2 часа и около 9 километров, но прогулка стоит того — вы не только узнаете много нового о жизни поэта, но и насладитесь архитектурой и атмосферой дореволюционного Петербурга.

Владимир Маяковский и Петербург — это история о том, как город может стать музой и домом для поэта, как улицы и дома хранят память о великих людях. Пройдите по этим местам, и, возможно, вы тоже почувствуете, как оживает прошлое, а слова Маяковского звучат в каждом шаге.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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