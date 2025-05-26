Как родилась легенда: что произошло 26 мая в истории Петербурга

Как создавалась империя судостроения, и какие еще события произошли в этот день?

26 мая в истории Санкт-Петербурга оставило множество следов: от основания крупнейшего судостроительного предприятия до рождения выдающихся деятелей культуры и проведения масштабных спортивных соревнований. Этот день богат событиями, которые формировали облик города на Неве.

1856: колыбель судостроения

В этот день 1856 года инженер, механик Марк Макферсон и купец 1-й гильдии Матвей Карр договорились о создании нового завода. С тех пор 26 мая считается днем основания завода Макферсона и Карра, ныне известного как Балтийский судостроительный завод.

К концу XIX века завод стал считаться крупнейшим судостроительным предприятием в Российской империи. Здесь строились большегрузные суда, изготавливались всевозможные судовые механизмы и винты. Именно здесь в 1909-1914 годах были построены первые российские линкоры «Севастополь» и «Петропавловск» по проектам выдающихся кораблестроителей Алексея Крылова и Ивана Бубнова.

Балтийский завод — это не только история промышленного развития, но и история великих кораблей, которые определяли морскую мощь России.

1867: встреча с братьями славянами

В 1867 году Александр II в Царском Селе принял депутацию славянских гостей, которые находились в России в связи с открывшейся московской этнографической выставкой. В этот день императора посетили 26 человек, в том числе, сербы, австрийские и лужицкие болгары, чехи, русские галичане, словаки и хорваты.

В резиденцию царя их сопровождали и многие другие славяне, находившиеся в Санкт-Петербурге. Депутация обратилась к Александру II со специальным приветствием, после чего император сказал:

«Благодарю вас за добрые желания. Мы сербов всегда считали за своих родных братьев, и я надеюсь, что Бог готовит вам в скором времени лучшую будущность. Дай Бог, чтобы все желания ваши скоро исполнились».

Эти слова Александра II стали символом поддержки и сочувствия по отношению к славянским народам, которые стремились к независимости и самоопределению.

1904: звезда Ленинграда

В 1904 году в Санкт-Петербурге родилась актриса, любимица зрителей Гликерия Богданова-Чеснокова. Ленинградцы любили говорить:

«У вас в Москве — Раневская, а у нас — Богданова-Чеснокова».

В театре Гликерия Васильевна сыграла десятки ролей, а самой известной ее ролью в кино стала Каролина в оперетте «Мистер Икс». До сих пор кинозрители вспоминают ее призывный клич: «Пелика-а-ан! Пелика-а-ан!».

Гликерия Богданова-Чеснокова — это воплощение таланта, харизмы и народной любви. Она оставила неизгладимый след в истории ленинградского театра и кино. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», похоронена Богданова-Чеснокова на Серафимовском кладбище на участке 23.

1926: спорт, который объединил

В 1926 году 712 спортсменов приняли участие в первой в стране «Народной пешеходной гонке». Массовое соревнование в спортивной ходьбе проходило от Нарвских ворот до Чернышевской площади (теперь это площадь Ломоносова).

Восьмикилометровая трасса шла по набережной Обводного канала, Вознесенскому проспекту до Исаакиевской площади, по Большой Морской. Потом спортсмены шли по Невскому проспекту мимо Гостиного двора, Публичной библиотеки и по улице Росси. Финишировали «ходоки» у редакции журнала «Спартак» на площади Ломоносова.

Успешно дошли до конца трассы 338 спортсменов. Абсолютным победителем гонки стал полковник — динамовец Петр Джанумов. Эта гонка стала символом развития массового спорта в Советском Союзе и объединила тысячи людей, увлеченных спортом и здоровым образом жизни.