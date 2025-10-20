«Головотяпство», «благоглупость», «злопыхательство»: слова Салтыкова-Щедрина, которые мы используем неправильно

Язык сатиры: о том, как привычные слова меняли свое лицо.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — блестящий сатирик XIX века, чьи произведения остро критиковали общественные пороки и оставались актуальными до сих пор.

Он не только высмеивал действительность благодаря ему в русском языке появились слова, которые прочно вошли в оборот. Но эти слова имели иной смысл, чем сегодня принято считать.

Головотяпство — больше чем просто глупость

Первое знакомое слово из наследия Щедрина — «головотяпство». В «Истории одного города» оно обозначало бездарность и некомпетентность.

Головотяпы — предки глуповцев, жителей вымышленного Глупова, абсолютно неспособные к какому-либо делу. Но в книге не было дополнительных деталей их характера.



В народной речи «головотяпство» приобрело более узкое значение — не просто глупость, а опасная, вредоносная глупость, часто наделенная властью.

Как говорил один исследователь, «головотяпство ﻿ перестало быть невинным недоразумением, став зловещей причиной ошибок».

Благоглупость — когда доброе намерение граничит с глупостью

Слово «благоглупость» редко употребляют вне контекста чиновничьей речи, где оно обозначает красивые, но бессмысленные речи и действия.

В рассказе «Деревенская тишь» щедринский батюшка говорит:

«Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?»

Он указывает на ложное благочестие и видимость преданности церкви.



Этот термин вырос из религиозного подтекста в широкое обозначение благих, но глупых или вредных поступков, что по-прежнему применимо в критике бюрократии.

Злопыхательство: слово с непростой историей

Современное понимание слова «злопыхательство» связано с завистливым, злонамеренным осуждением. Однако Щедрин создал лишь прилагательное — «злопыхательный».

В «Истории одного города» где оно описывало бригадира Фердыщенко, человека с насильственным «злопыхательным сердцем».



В его произведении это не имело отношения к критике. Назвать конкретного автора существительного «злопыхатель» сложно, но слово явно эволюционировало в русском языке позже.

Мягкотелый — мягкое тело и характер

Слово «мягкотелый» приписывают Щедрину, но на самом деле оно встречается уже у Ореста Сомова в 1825 году с буквальным смыслом — мягкое тело.

Щедрин модернизировал его употребление, придав переносное значение для описания характера — слабого, податливого, расплывчатого.



В его цикле «Пошехонская старина» «мягкотелость» — это черта, которая «сжигает надежды», проявляя беспомощность и отсутствие твердости.

Халатный — не Щедрин, но загадка значения

Слово «халатный» часто ошибочно связывают с Щедриным. Оно происходит от одежды халата, символа уюта. У Щедрина встречается словосочетание «халатная простота», обозначавшее максимальную простоту, без негатива.



Раннее употребление у Гоголя — «проводивший жизнь халатным образом» — скорее говорит о жизни в простоте, нежели о небрежности. В XIX веке сословные писатели, например Белинский, использовали это слово в подобном ключе.



Позже язык изменил семантику: «халатный» стал обозначать «неаккуратный» и «невнимательный», но точного автора этого сдвига установить не удалось.