«Слово — не воробей: как комментарий в мессенджере стоил петербуржцу 30 тысяч рублей»

Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга по результатам рассмотрения дела о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации признал Василия Архипова виновным по статье административного кодекса. Согласно материалам суда, он оставил комментарий в мессенджере, в котором критически высказывался о деятельности российских военных.
Архипов подтвердил свою причастность и выразил сожаление по поводу случившегося. Рассмотрев обстоятельства, суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».