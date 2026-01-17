Городовой / Город / «Слово — не воробей: как комментарий в мессенджере стоил петербуржцу 30 тысяч рублей»
«Слово — не воробей: как комментарий в мессенджере стоил петербуржцу 30 тысяч рублей»

Опубликовано: 17 января 2026 19:32
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга по результатам рассмотрения дела о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации признал Василия Архипова виновным по статье административного кодекса. Согласно материалам суда, он оставил комментарий в мессенджере, в котором критически высказывался о деятельности российских военных.

Архипов подтвердил свою причастность и выразил сожаление по поводу случившегося. Рассмотрев обстоятельства, суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
