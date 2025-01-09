Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 1)

Петербург — это не только разведенные мосты и белые ночи, но и неиссякаемый источник шуток. Здесь сарказм, ирония и самоирония положения достигли своей культурной кульминации. Мы собрали для вас лучшие анекдоты, которые помогут взглянуть на Северную столицу с улыбкой.
Культура на грани сарказма
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Однажды к Соломону привели двух женщин, которые спорили, кому принадлежит мужчина. Соломон предложил разрубить мужика. Обе женщины согласились. Дело было в Петербурге.
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— Ты точно из Питера?
— Да!
— А скажи что-нибудь по-петербуржски.
— Ты поместишься в три пакета.
Москва против Питера: вечное соперничество
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Приезжая в Питер, москвичи любят сравнивать его с Москвой. А вот сравнивать с городом, где они родились, — не любят.
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Как вычислить москвича на улице в Питере? Он идет быстрее всех.
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До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: каким бы ты пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадную?!
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Москва — это город гномов: любят бабки, много бород и подземных дворцов-метро. Питер — это эльфы: эфемерные индивиды с зашкаливающим самомнением, тонкой чувственной натурой и локальным патриотизмом. Остальная Россия населена орками.
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Бордюбрик — средняя географическая точка между Москвой и Санкт-Петербургом.
Петербуржская вежливость
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На чемпионате мира по вежливости победил питерский алкоголик Сергей, которому не хватило двадцати рублей.
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В Петербурге не скажут «Да идите вы на…». Там вежливо заметят: «Вы далеко пойдете!»
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Бабушки на лавочках у санкт-петербургских подъездов настолько культурные, что называют всех проходящих весталками и мизантропами.
Прогноз погоды: стабильно нестабильно
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Настоящий петербуржец различает тысячи оттенков серого.
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— Угадай, какую звезду сегодня в городе увидел?
— Да в Питере полно звезд живет!
— Солнце!
— Да ладно?! Расскажи!
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Лето в Петербурге: девять месяцев ожидания, три месяца разочарования.
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Сегодня МЧС выступило с заявлением, что астрономическая аномалия в виде горящего пятна, висевшего над городом, не несла опасности и называется Солнцем.
Конечно, все эти анекдоты жители Северной столицы слышали не раз. А некоторые даже вызывают у местных праведный гнев, только выражается он не в размахивании руками и отборной брани, а в презрительной гримасе. Хотя, возможно, вторая часть и вынудит кого-то высказаться.