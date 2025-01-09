Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 1)

Петербург — это не только разведенные мосты и белые ночи, но и неиссякаемый источник шуток. Здесь сарказм, ирония и самоирония положения достигли своей культурной кульминации. Мы собрали для вас лучшие анекдоты, которые помогут взглянуть на Северную столицу с улыбкой.

— Ты точно из Питера? — Да! — А скажи что-нибудь по-петербуржски. — Ты поместишься в три пакета.

Однажды к Соломону привели двух женщин, которые спорили, кому принадлежит мужчина. Соломон предложил разрубить мужика. Обе женщины согласились . Дело было в Петербурге.

Приезжая в Питер, москвичи любят сравнивать его с Москвой. А вот сравнивать с городом, где они родились, — не любят.

Как вычислить москвича на улице в Питере? Он идет быстрее всех .

До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: каким бы ты пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадную?!

Москва — это город гномов: любят бабки, много бород и подземных дворцов-метро. Питер — это эльфы: эфемерные индивиды с зашкаливающим самомнением, тонкой чувственной натурой и локальным патриотизмом. Остальная Россия населена орками.