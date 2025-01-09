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Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 1)

9 января 2025 13:01
Девушка смеется
Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 1)
Городовой ру

А они, как известно, на пустом месте не рождаются.

Петербург — это не только разведенные мосты и белые ночи, но и неиссякаемый источник шуток. Здесь сарказм, ирония и самоирония положения достигли своей культурной кульминации. Мы собрали для вас лучшие анекдоты, которые помогут взглянуть на Северную столицу с улыбкой.

Культура на грани сарказма

  • Однажды к Соломону привели двух женщин, которые спорили, кому принадлежит мужчина. Соломон предложил разрубить мужика. Обе женщины согласились. Дело было в Петербурге.

  • — Ты точно из Питера?
    — Да!
    — А скажи что-нибудь по-петербуржски.
    — Ты поместишься в три пакета.

Москва против Питера: вечное соперничество

  • Приезжая в Питер, москвичи любят сравнивать его с Москвой. А вот сравнивать с городом, где они родились, — не любят.

  • Как вычислить москвича на улице в Питере? Он идет быстрее всех.

  • До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: каким бы ты пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадную?!

  • Москва — это город гномов: любят бабки, много бород и подземных дворцов-метро. Питер — это эльфы: эфемерные индивиды с зашкаливающим самомнением, тонкой чувственной натурой и локальным патриотизмом. Остальная Россия населена орками.

  • Бордюбрик — средняя географическая точка между Москвой и Санкт-Петербургом.

Петербуржская вежливость

  • На чемпионате мира по вежливости победил питерский алкоголик Сергей, которому не хватило двадцати рублей.

  • В Петербурге не скажут «Да идите вы на…». Там вежливо заметят: «Вы далеко пойдете!»

  • Бабушки на лавочках у санкт-петербургских подъездов настолько культурные, что называют всех проходящих весталками и мизантропами.

Прогноз погоды: стабильно нестабильно

  • Настоящий петербуржец различает тысячи оттенков серого.

  • — Угадай, какую звезду сегодня в городе увидел?
    — Да в Питере полно звезд живет!
    — Солнце!
    — Да ладно?! Расскажи!

  • Лето в Петербурге: девять месяцев ожидания, три месяца разочарования.

  • Сегодня МЧС выступило с заявлением, что астрономическая аномалия в виде горящего пятна, висевшего над городом, не несла опасности и называется Солнцем.

Конечно, все эти анекдоты жители Северной столицы слышали не раз. А некоторые даже вызывают у местных праведный гнев, только выражается он не в размахивании руками и отборной брани, а в презрительной гримасе. Хотя, возможно, вторая часть и вынудит кого-то высказаться.

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Автор:
Максакова Яна
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