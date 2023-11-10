Смело лейте в утюг этот дешевый раствор: вымоет всю накипь на раз-два

Со временем в утюге, как и в чайнике, появляется накипь. Во время глажки она часто выходит и может оставаться пятном на одежде.

В магазинах можно найти множество химии, которая вымывает из емкости осадок и при этом не вредит прибору. Однако мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк в беседе с порталом «Городовой» поделился более дешевым способом очистить весь налет. Тем более что средство точно найдется на кухне у каждого.

«Лимонная кислота не навредит металлу, а только снимет всю накипь. Она может повредить только стиральную машину, если слишком часто ей пользоваться», — отметил эксперт.

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com