Городовой / Город / Сменили крыши на иголки: подростки-верхолазы покорили новогоднюю ёлку на Московском проспекте в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Научно-доказательной базы нет»: правда ли у любителей целоваться нет кариеса Общество
Рекордный блеск: Петербург потратит на новогоднее убранство больше всех в стране Город
«В нынешних условиях не пойдут брать ипотеку»: почему петербуржцам не по карману первый взнос Город
Неожиданный выбор: что на самом деле смотрят петербуржцы по телевизору Город
Секунда нежности: выдра из ЛенЗоо дотронулась до петербуржцев мокрым носом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Сменили крыши на иголки: подростки-верхолазы покорили новогоднюю ёлку на Московском проспекте в Петербурге

Опубликовано: 28 ноября 2025 12:41
Сменили крыши на иголки: подростки-верхолазы покорили новогоднюю ёлку на Московском проспекте в Петербурге
Сменили крыши на иголки: подростки-верхолазы покорили новогоднюю ёлку на Московском проспекте в Петербурге
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Несколько школьников забрались на вершину новогодней ёлки.

В Санкт-Петербурге двое школьников привлекли внимание жителей города, решив забраться на украшенную к празднику елку. На видеозаписи в соцсетях видно как юноши преодолевают большую часть конструкции, установленной на Московском проспекте.

Они поднялись почти до самой верхушки новогоднего дерева. Пока не сообщается, с какой целью подростки решились на этот рискованный поступок. Также не удалось установить, каким образом им удалось спуститься обратно на землю, сообщает РИАМО.

Многие пользователи считают, что, возможно, им предстоит разговаривать с представителями полиции.

Стоит напомнить, что подобный случай в Петербурге происходил и ранее. 1 января 2020 года группа молодых людей уже забиралась на главную елку города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью