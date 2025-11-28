Сменили крыши на иголки: подростки-верхолазы покорили новогоднюю ёлку на Московском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое школьников привлекли внимание жителей города, решив забраться на украшенную к празднику елку. На видеозаписи в соцсетях видно как юноши преодолевают большую часть конструкции, установленной на Московском проспекте.
Они поднялись почти до самой верхушки новогоднего дерева. Пока не сообщается, с какой целью подростки решились на этот рискованный поступок. Также не удалось установить, каким образом им удалось спуститься обратно на землю, сообщает РИАМО.
Многие пользователи считают, что, возможно, им предстоит разговаривать с представителями полиции.
Стоит напомнить, что подобный случай в Петербурге происходил и ранее. 1 января 2020 года группа молодых людей уже забиралась на главную елку города.