Потепление близко: 20 ноября в Петербурге без осадков и до +3

В четверг, 20 ноября, утро в Санкт-Петербурге началось с мокрого снега, однако осадки прекратятся. На изменение погоды повлиял тёплый атмосферный фронт, прошедший через город. Ожидается, что теперь воздух прогреется до двух градусов выше нуля.
В течение ближайших суток погодные колебания сохранятся: ночью температура слегка опустится ниже нуля, а днём достигнет отметок от +1 до +3 градусов.
В пятницу, 21 ноября, вновь возможен мокрый снег, но, по словам главного синоптика города Александра Колесова, его количество будет небольшим.
День накануне, 19 ноября, отличился самой низкой температурой с начала осени: значения термометров впервые за этот период не поднялись выше нуля и днем держались на уровне -0,5 градуса.
Ранее отмечалось, что высота выпавшего снега в центральных районах города составила от трёх до пяти сантиметров. В прибрежной зоне местами снежный покров оказался более заметным — до восьми сантиметров.