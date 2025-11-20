Городовой / Город / Потепление близко: 20 ноября в Петербурге без осадков и до +3
Потепление близко: 20 ноября в Петербурге без осадков и до +3

Опубликовано: 20 ноября 2025 09:34
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге 19 ноября дневная температура впервые этой осенью опустилась ниже нуля.

В четверг, 20 ноября, утро в Санкт-Петербурге началось с мокрого снега, однако осадки прекратятся. На изменение погоды повлиял тёплый атмосферный фронт, прошедший через город. Ожидается, что теперь воздух прогреется до двух градусов выше нуля.

В течение ближайших суток погодные колебания сохранятся: ночью температура слегка опустится ниже нуля, а днём достигнет отметок от +1 до +3 градусов.

В пятницу, 21 ноября, вновь возможен мокрый снег, но, по словам главного синоптика города Александра Колесова, его количество будет небольшим.

День накануне, 19 ноября, отличился самой низкой температурой с начала осени: значения термометров впервые за этот период не поднялись выше нуля и днем держались на уровне -0,5 градуса.

Ранее отмечалось, что высота выпавшего снега в центральных районах города составила от трёх до пяти сантиметров. В прибрежной зоне местами снежный покров оказался более заметным — до восьми сантиметров.

Юлия Аликова
