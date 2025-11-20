Аромат дома — приговор для хвостатых: аромадиффузоры могут навредить кошкам и собакам

Ароматические средства для помещений на основе эфирных масел могут быть опасны для домашних животных. Недавняя трагедия в Магнитогорске привлекла особое внимание к этой проблеме.
Как сообщает Ura.Ru, там погибла кошка, проживавшая в квартире, где на протяжении года использовался аромадиффузор. Как выяснилось, частицы эфирных масел постепенно оседали на шерсть животного.
Владелица не сразу заметила изменения в состоянии животного; когда она обратилась за помощью к специалистам, у питомца уже была тяжёлое поражение печени.
Несмотря на интенсивную терапию и капельницы, спасти кошку не удалось — через четыре дня после начала лечения у неё развилась печёночная кома.
В этой же квартире жил шпиц, который часто кашлял. Ветеринар подтвердил, что причины состояния обоих животных связаны с длительным воздействием ароматических масел. Организм собаки также начал реагировать на накопившиеся токсичные вещества.
Врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с Ura.Ru отметил, что кошка погибла от болезни, а не от диффузора. Но лучше не использовать их, если в доме больное животное. Масла могли усугубить состояние кошки.
Ранее «Городовой» писал, как на наш организм влияет мороз.