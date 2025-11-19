«Аврора» проснётся: реставрацию кинотеатра в Петербурге начнут лишь осенью 2026 года

Работы по восстановлению кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге стартуют осенью 2026 года. О подготовке к предстоящей реставрации рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В рамках обновления архитектурного облика предусмотрено появление дополнительных входов в полуротонде. Скульптуру «Авроры на бочке» переместят в фойе, где она находилась в двадцатые годы прошлого столетия.
Также планируется обустроить гардероб и вернуть кино-бар, что будет соответствовать историческим традициям учреждения. Оба кинозала оснастят современным оборудованием, причём в Большом зале увеличат размер экрана.
Полной замене подвергнутся все инженерные коммуникации здания. Работы завершатся к 2028 году, после чего учреждение вновь откроет двери для посетителей.
Ранее сообщалось, что на Лиговском проспекте запланирована реставрация Церкви Воздвижения Креста Господня на сумму 800 миллионов рублей.