Городовой / Город / «Аврора» проснётся: реставрацию кинотеатра в Петербурге начнут лишь осенью 2026 года
«Аврора» проснётся: реставрацию кинотеатра в Петербурге начнут лишь осенью 2026 года

Опубликовано: 19 ноября 2025 11:45
Скульптура «Аврора на бочке» будет перемещена в фойе.

Работы по восстановлению кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге стартуют осенью 2026 года. О подготовке к предстоящей реставрации рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В рамках обновления архитектурного облика предусмотрено появление дополнительных входов в полуротонде. Скульптуру «Авроры на бочке» переместят в фойе, где она находилась в двадцатые годы прошлого столетия.

Также планируется обустроить гардероб и вернуть кино-бар, что будет соответствовать историческим традициям учреждения. Оба кинозала оснастят современным оборудованием, причём в Большом зале увеличат размер экрана.

Полной замене подвергнутся все инженерные коммуникации здания. Работы завершатся к 2028 году, после чего учреждение вновь откроет двери для посетителей.

Ранее сообщалось, что на Лиговском проспекте запланирована реставрация Церкви Воздвижения Креста Господня на сумму 800 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
