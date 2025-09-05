«Знаменская» сместилась: как изменят пассажиропоток в петербургском метро

Компания «Метропроект» внесла изменения в проект строительства метро. Станция «Смольный» исключена из схем. Выход из «Суворовской» будет на Тульской улице.
Что с другими?
«Знаменская» сместится западнее, ближе к пересадочному коридору между «Маяковской» и «Площадью Восстания».
Как пишет "Фонтанка", «Полюстровский проспект» передвинут под Пискаревский проспект с учетом строительства Орловского тоннеля.
Проект предусматривает односводчатые станции, первая из которых — «Лиговский проспект-2». Они ускорят работы и снизят затраты.
Участок между «Суворовской» и «Полюстровским проспектом» станет одним из самых протяженных в Петербургском метро.