Городовой / Город / «Знаменская» сместилась: как изменят пассажиропоток в петербургском метро
«Знаменская» сместилась: как изменят пассажиропоток в петербургском метро

Опубликовано: 5 сентября 2025 10:29
Метро Петербурга
«Знаменская» сместилась: как изменят пассажиропоток в петербургском метро
globallookpress/Maksim Konstantinov

В проекте Красносельско-Калининской линии петербургского метро произошли значительные корректировки.

Компания «Метропроект» внесла изменения в проект строительства метро. Станция «Смольный» исключена из схем. Выход из «Суворовской» будет на Тульской улице.

Что с другими?

«Знаменская» сместится западнее, ближе к пересадочному коридору между «Маяковской» и «Площадью Восстания».

Как пишет "Фонтанка", «Полюстровский проспект» передвинут под Пискаревский проспект с учетом строительства Орловского тоннеля.

Проект предусматривает односводчатые станции, первая из которых — «Лиговский проспект-2». Они ускорят работы и снизят затраты.

Участок между «Суворовской» и «Полюстровским проспектом» станет одним из самых протяженных в Петербургском метро.

Автор:
Ксения Пронина
Город
