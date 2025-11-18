Городовой / Город / Снег без передышки и щипучий мороз: Петербург на пороге ледяной недели
Снег без передышки и щипучий мороз: Петербург на пороге ледяной недели

Опубликовано: 18 ноября 2025 06:30
Синоптики прогнозируют необычные для этого времени года снегопады в Петербурге на текущей неделе.

Жителей Санкт-Петербурга на текущей неделе ожидает продолжение снегопадов и возвращение ночных заморозков. На дорогах города возможно образование гололедицы. Атмосферные фронты, связанные с проходящими над областью циклонами, принесут переменчивую погоду.

По информации главного синоптика Александра Колесова, наиболее обильные осадки прогнозируются днём 18 ноября — возможно выпадение от двух до пяти сантиметров снега.

Воздух постепенно перейдёт от слабого минуса к небольшому плюсу, температура будет колебаться до +1°C.

Осадки в виде снега будут отмечаться почти ежедневно, включая выходные, перерывы между ними ожидаются, но ненадолго.

В ночное время градусники покажут от -1 до -3°C. Ветер изменит направление на протяжении недели. Горожан предупредили о сложных погодных условиях, чтобы водители и пешеходы могли быть особенно осторожными.

Автор:
Юлия Аликова
