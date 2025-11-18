Снег без передышки и щипучий мороз: Петербург на пороге ледяной недели

Жителей Санкт-Петербурга на текущей неделе ожидает продолжение снегопадов и возвращение ночных заморозков. На дорогах города возможно образование гололедицы. Атмосферные фронты, связанные с проходящими над областью циклонами, принесут переменчивую погоду.
По информации главного синоптика Александра Колесова, наиболее обильные осадки прогнозируются днём 18 ноября — возможно выпадение от двух до пяти сантиметров снега.
Воздух постепенно перейдёт от слабого минуса к небольшому плюсу, температура будет колебаться до +1°C.
Осадки в виде снега будут отмечаться почти ежедневно, включая выходные, перерывы между ними ожидаются, но ненадолго.
В ночное время градусники покажут от -1 до -3°C. Ветер изменит направление на протяжении недели. Горожан предупредили о сложных погодных условиях, чтобы водители и пешеходы могли быть особенно осторожными.
