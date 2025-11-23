Городовой / Город / Снег — на погрузку: электропогрузчики «Ростеха» выйдут убирать зимний Петербург
Снег — на погрузку: электропогрузчики «Ростеха» выйдут убирать зимний Петербург

Опубликовано: 23 ноября 2025 12:52
Машина с грузоподъёмностью до 1000 килограммов может развивать скорость до 13 километров в час.

В Северной столице предстоящей зимой впервые испытают электрический мини-погрузчик, созданный при поддержке «Ростеха». Об этом стало известно из заявления в пресс-службе городского Жилищного комитета. Решение об испытаниях техники связано с необходимостью повысить эффективность работ по содержанию городских территорий в холодное время года.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод подчеркнул:

«Представленный электропогрузчик АНТ1000Е — это не экспериментальная разработка, а готовое к серийному производству решение. Его внедрение позволит значительно повысить эффективность уборочных работ при одновременном снижении эксплуатационных расходов».

Транспортное средство по техническим характеристикам не уступает моделям, работающим на традиционном топливе.

Электрический АНТ1000Е рассчитан на подъем до 1000 килограммов и может развивать скорость до 13 километров в час. Благодаря электродвигателю уровень шума заметно снижен, поэтому техника подходит для работы даже ночью в черте города. Отметим также отличительную деталь — машина окрашена в лазурный цвет.

Испытания новой модели запланированы на осень и зиму 2025—2026 годов. Планируется, что тестовой площадкой станет Центральный район города. Окончательные выводы о пригодности машины к эксплуатации будут сделаны по итогам этого этапа.

Как отметил Владимир Пименов, генеральный директор АО «ВНИИ “Сигнал” управляющей организации КЭМЗ», электрический мини-погрузчик сможет использовать широкий перечень сменных рабочих модулей:

  • погрузочные вилы,
  • щетки,
  • инструменты для удаления льда,
  • снегоуборочные установки.

По его словам, это обеспечит универсальность машины и позволит применять её круглый год для уборки самых разных городских территорий.

Юлия Аликова
Город
