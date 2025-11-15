Снегопады накрыли — и Пулково посыпалось: свыше тридцати рейсов вылетели из расписания

В Санкт-Петербурге первый снегопад стал причиной задержек нескольких десятков рейсов в аэропорту Пулково.

Ночной снегопад, выпавший с 14 на 15 ноября, существенно осложнил работу аэропорта в Петербурге. Первый серьезный снег привёл к тому, что множество рейсов были вынуждены изменить запланированное время вылета. На электронном табло был отмечен значительный список задержек.

К 9:30 утра 15 ноября в расписании вылетов из Петербурга 24 рейса значились как отправляющиеся с опозданием. Наиболее ранним среди них был рейс до Уфы, который должны были отправить в 01:45, но его пришлось отложить. Также более 20 самолётов за эту ночь поднялись в воздух намного позже запланированного времени — основная часть задержек пришлась на вылеты до шести часов утра.

В разделе «прилет» на табло подобных изменений отмечено не было.

Так обильные осадки в первую ночь зимней погоды вызвали масштабные временные сбои в расписании воздушного терминала.