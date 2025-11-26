Снова преступный план из «детской песочницы»: в Петербурге школьница спланировала расправу над матерью в Roblox

Следователи установили, что 13-летняя девочка, задержанная после трагического происшествия на улице Ковалевской, обсуждала свои намерения в онлайн-игре.

Школьница из Санкт-Петербурга подозревается в том, что убила свою мать — этот случай связан с деятельностью в игровой платформе Roblox. По версии следствия, школьница предварительно отобразила свои действия виртуально, создав образ и инсценировав поджог квартиры в игре, а затем воплотила это наяву.

Напомним, в Красногвардейском районе, обнаружили тело 46-летней женщины в квартире на улице Ковалевской.

По оценке следствия, девочка много времени проводила в Roblox и общалась в соцсетях, где размещала видеоролики. На одном из них она показала своего персонажа, который танцевал среди огня в комнате, а в качестве музыкального сопровождения звучала песня Инстасамки, сообщает Neva.Today.

Мать обеспокоенно относилась к увлечению дочери виртуальным пространством, пыталась ограничивать её доступ в интернет, что, как отмечается, нередко вызывало между ними конфликты.

В связи с этим делом возбуждено уголовное производство. Между тем, в Петербурге ранее произошёл ещё один трагический инцидент, связанный с Roblox: пятнадцатилетняя школьница познакомилась в игре с молодым человеком, не сообщила матери о встрече, и после прогулки с ним была убита.