Копейки считать не придется: в каких странах живут самые богатые пенсионеры

Практически во всех странах мира выход на пенсию происходит примерно в одинаковом возрасте, а вот суммы, которые получают люди, совершенно разные. Где-то пенсионеры еле-еле сводят концы с концами, а в каких-то городах шикуют, будто они миллионеры, путешествуя по миру и останавливаясь в дорогих отелях.

Самая большая пенсия

Только не завидуйте, увидев эту цифру. Оказалось, что самую большую пенсию получают в Испании. Она составляет 3600 евро в месяц. Это практически 350 тысяч рублей. Первую выплату люди получают в 65 лет, а страховые взносы нужно вносить минимум 38 лет. В Дании сумма составляет около 260 тысяч рублей на одного человека.

В Великобритании старики получают примерно 960 фунтов стерлингов в месяц (это около 109 тысяч рублей). Сумма каждый год увеличивается. Пенсионный возраст для мужчин — 65 лет, для женщин — 61–65 лет.

В США и во Франции выплаты от государства составляют от 120 до 145 тысяч в переводе на рубли. На такие средства вполне себе можно приятно проводить время с подругами или мужем (если он жив), ездить отдыхать и наслаждаться жизнью.

Источник фото: Legion-Media

В Германии пенсионеры тоже не бедствуют. Они получают примерно по 75 тысяч за 30 дней в переводе на русские деньги. Пенсионный возраст начинается в 66 лет, но его планируют увеличить до 69, уточнили местные власти. Закон уже находится в рассмотрении.

Самая маленькая пенсия

В Китае очень много пенсионеров, так как страна является местом для долгожителей. Государству невыгодно содержать их, поэтому всю ответственность свалили на плечи родственников. Пожилые люди получают примерно 25-30 тысяч рублей, не больше. Пенсию начисляют тоже далеко не всем. На выплату могут рассчитывать только госслужащие, менеджеры и сотрудники крупных предприятий, развивающих промышленность. Остальные же довольствуются 5-7 тысячами.

Источник фото: Legion-Media

В России в среднем пенсия составляет 17-20 тысяч рублей. Этих денег не хватает, чтобы купить лекарства и оплатить коммунальные платежи, не говоря уже о продуктах. Вроде, каждый год сумма индексируется, но особой роли это не играет.

Во Вьетнаме пенсия еще меньше, около 10 тысяч рублей. Кроме того, ее не выплачивают работниках сельского хозяйства и бизнесменам. В Таиланде выплата от государства составляет максимум две тысячи, а в Пакистане о таком вообще не думают. Мизерную пенсию получают только работники, добывающие полезные ископаемые. Остальные надеются на детей и их заработок.

Источник фото: Legion-Media