История, золото и хрусталь: где в Петербурге продают квартиру-дворец

Новости по теме

В 2025 году петербуржцы с несколькими квартирами «озолотятся»: «Городовой» узнал, как вырастет стоимость аренды жилья

Перейти

От царской площади до сердца революции: история названия станции «Площадь Восстания»

Перейти

От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья

Перейти

От 5000 рублей за квадрат: во сколько обойдется дизайн интерьера для квартиры в Петербурге

Перейти

Новые требования к отделке квартир в новостройках: что теперь обязаны делать застройщики

Перейти