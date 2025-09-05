Городовой / Город / История, золото и хрусталь: где в Петербурге продают квартиру-дворец
История, золото и хрусталь: где в Петербурге продают квартиру-дворец

Опубликовано: 5 сентября 2025 13:32
Дом в Петербурге
История, золото и хрусталь: где в Петербурге продают квартиру-дворец
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

По мнению экспертов, подобные объекты в Петербурге — редкость и представляют собой «огромный бриллиант».

В центре Петербурга на улице Чайковского продают необычную квартиру, ее площадь — около тысячи квадратных метров, а стоимость 1,7 миллиарда рублей.

Она расположена в доходном доме Петра Вейнера, построенном в конце XIX века, пишет КП. Здание признано архитектурным наследием Петербурга и сохраняет историческую ценность.

Интерьер с шикарной отделкой

Отделка квартиры как в музее: сохранилась оригинальная лепнина, витражи и кованые элементы, а также использовано золото 24 карата и хрустальная люстра.

В интерьере — семь каминов, несколько кухонных гарнитуров, винный погреб, комната с антикварной мебелью и конференц-зал. Есть также терраса и мансарда с выходом на крышу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
