История, золото и хрусталь: где в Петербурге продают квартиру-дворец

В центре Петербурга на улице Чайковского продают необычную квартиру, ее площадь — около тысячи квадратных метров, а стоимость 1,7 миллиарда рублей.
Она расположена в доходном доме Петра Вейнера, построенном в конце XIX века, пишет КП. Здание признано архитектурным наследием Петербурга и сохраняет историческую ценность.
Интерьер с шикарной отделкой
Отделка квартиры как в музее: сохранилась оригинальная лепнина, витражи и кованые элементы, а также использовано золото 24 карата и хрустальная люстра.
В интерьере — семь каминов, несколько кухонных гарнитуров, винный погреб, комната с антикварной мебелью и конференц-зал. Есть также терраса и мансарда с выходом на крышу.