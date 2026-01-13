Сочинский Новый год стоил паре миллион: «немыслимые» суммы вскрыли

В российских соцсетях не утихают обсуждения по поводу того, сколько стоила новогодняя поездка семьи из Москвы в Сочи. Отпуск пары без детей с 31 декабря по 7 января обошелся туристам в 953 тысячи рублей. Эта сумма вызвала у одних недоумение, у других — лишь спокойное удивление.

Куда же ушли средства? На авиабилеты туда и обратно потратили 130 тысяч рублей. Проживание на курорте в четырёхзвёздочном отеле в течение семи дней оценили в 456 тысяч рублей.

Прокат лыж и сноуборда составил 45 тысяч рублей, за ски-пассы для двоих заплатили 87 тысяч. Новогодний ужин в местном ресторане стоил 120 тысяч, а траты на питание, не входящие в стоимость проживания, достигли 70 тысяч рублей. Услуги инструктора по горным лыжам обошлись в 15 тысяч за два часа.

Дополнительно были расходы на массаж — 6 200 рублей и на трансферы из аэропорта и обратно — 20 тысяч. В совокупности все расходы составили почти миллион рублей.

В комментариях под публикацией пользователи высказывают противоположные мнения. Один из них пишет:

«За эти деньги вдвоём можно прекрасно отдохнуть в Италии, во Франции или Испании».

Другой добавляет:

«В Красной Поляне цены неоправданно высокие. Это не стоит таких затрат».

Некоторые уверены, что отпуск вышел неоправданно дорогим. Так, звучит мнение, что:

«Всем уже известно: дешевле и с лучшим сервисом отдохнуть в Монако, чем встречать Новый год в Сочи. Это просто трата денег, уровень обслуживания — никакой».

Однако находятся и участники обсуждений, которые считают спор о стоимости бессмысленным. Один из них замечает:

«Нет смысла обсуждать цены. Для кого-то миллион — недостижимая сумма, а кто-то такую сумму назовёт мелочью».

В этом обсуждении мнения разделились. Кто-то считает, что такие траты оправданы ради отдыха на родных просторах, а другие предпочли бы за эти же деньги поехать в европейские горы или на морское побережье. В любом случае, главный вопрос упирается в возможностях конкретной семьи.

